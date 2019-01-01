伦敦之王拒绝庸才 水晶宫大方送走水货前锋

水晶宫打算将前锋亚历山大·索洛特出租，他在去年加盟水晶宫后一直表现平平。

水晶宫计划将亚历山大·索洛特租借到比利时的根特，他在一年之前以900万英镑的身价加盟英超。

这名挪威前锋只为水晶宫进过一球，那是在本赛季联赛杯对阵斯旺西的比赛中，他本赛季的上场时间受到了严重限制。

康诺·维克汉姆的全面复出只会让索洛特的出场顺位进一步下降，现在他正在前往比利时进行短期租借。

周二早上，索洛特从盖特威克机场登上飞往贝尼多姆的航班，在那里他将与新队友们在冬季训练营见面。

这笔交易没有优先购买条款，水晶宫希望索洛特在赛季结束后回到球队时能找回一些状态。

这位23岁的球员成为继乔丹·穆奇、乔尼·威廉姆斯和杰森·庞琼之后，第四名在一月离开水晶宫的球员。

穆奇在温哥华白帽的租借期结束后，他与水晶宫解约了，威廉姆斯加盟了伦敦南部的查尔顿，而庞琼则被租借到哈德斯菲尔德直到赛季结束。

根特已经公开表示对索洛特感兴趣，球队主帅杰斯·索鲁普在周末对这一交易发表了评论。

“我看到他在周六的比赛。(笑)坏消息。他有力量，有速度，有机会进不少球。这正是我们所需要的。”

与此同时，对水晶宫来说，引援工作正在进行中。老鹰曾介入索兰克和巴舒亚伊的转会，但最终都以失败告终。

埃弗顿的尼亚塞也被联系在了一起，体育主管弗里德曼正努力在转会窗关闭之前签下一名攻击球员。