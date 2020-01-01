伤病未愈 齐达内确认阿扎尔无缘西班牙超级杯

比利时人将不会在1月8日的西班牙超级杯中从脚踝伤势中恢复。

皇家马德里主教练齐达内证实，皇马球星埃登·阿扎尔将缺席在沙特阿拉伯举行的西班牙超级杯比赛，因为他的脚踝伤势还在恢复中。

这位比利时国脚在2019- 2020赛季之前从切尔西转会而来，他在西甲只踢了8场比赛，只有1个进球。

阿扎尔最近一次亮相是在11月26日的欧洲冠军联赛对阵巴黎圣日耳曼的比赛中，随后由于脚踝轻微骨折错过了与巴塞罗那的国家德比。

本周末皇家马德里将在西甲迎战赫塔菲，然后前往吉达参加新组建的四强超级杯，但阿扎尔不会前往。

“是的，他百分之百的离开了超级杯。”齐达内在周五的新闻发布会上说：“他不会随队。目前，他正在正常的恢复过程中。我希望在超级杯之后，一点一点地，我们能再次看到他和我们在一起。”

谈到2020年的阵容，齐达内补充道：“每个球员都很重要。我有一支非常好的球队，有很多优秀的球员，我将利用我所拥有的——一些球员会比其他人踢得更多。”

“阵容轮换取决于比赛，这取决于很多事情。我现在关注的是明天的下一场比赛，我们会有两到三名球员缺阵。所有的球员，除了那两三个，都可以上场。这对我有好处。”

“我希望每个人都能上场。我有受伤的球员，但赛季很长，我需要每个球员。这是我的信息。”

皇马将在超级杯半决赛中迎战瓦伦西亚，而在决赛中，他们将对阵巴塞罗那和马德里竞技的胜者。

他们已经赢得了10次超级杯冠军，最近一次是在2017年。