伤病无尽 朱塞佩·罗西将加入比利亚雷亚尔训练

这名前意大利前锋现在是自由球员，他将回到他的前东家训练。

比利亚雷亚尔周一宣布，前意大利国家队前锋朱塞佩·罗西将于周二加入球队进行训练。

罗西在2007-2013赛季为俱乐部效力，至今以82粒进球保持着俱乐部历史最佳射手的地位。其中54个进球来自西甲，7个来自国王杯，5个来自欧冠，16个来自欧罗巴联赛。

这位出生于美国的意大利前锋目前没有效力于任何俱乐部，他最后一次比赛是在2017-18赛季为热那亚效力。

然而，在那段时间里，罗西在2018年5月与贝内文托的意甲比赛后，没有通过药检。在为自己的清白抗争之后，他被免于一年的禁赛，并得到了警告，但此后一直未能找到俱乐部。

罗西1月份曾随曼联训练，2004-2007赛季他曾为红魔效力，出场12次，攻入1球。

在此期间，这名前锋还被租借到纽卡斯尔和帕尔马，最终在比利亚雷亚尔度过了他职业生涯中最好的时光。

尽管伤病使他无法代表意大利参加除2009年联合会杯以外的任何重大赛事，但罗西还是为国家队出场30次，攻入7球。

比利亚雷亚尔目前在西甲联赛中排名第14，最近的一场比赛是在国际比赛日之前以1-2输给了奥萨苏纳。

俱乐部接下来的一场比赛是周日对阵西班牙人，五天后他们将主场迎战阿拉维斯。