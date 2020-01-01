伤病拖累 拜仁排除一月报价曼城边锋萨内

德国豪门不会在冬季引进这位23岁的边锋，因为他还在继续从前十字韧带的伤病中恢复。

拜仁慕尼黑体育总监哈桑·萨利哈米季奇已经排除了在一月份为曼城球星勒罗伊·萨尼亚出价的可能性。

这名德国国脚在去年夏天曾与德甲冠军联系在一起，首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格证实了他们的兴趣，而前教练尼科·科瓦奇表示他“非常有信心”签下这名边锋。

但是在8月份对阵利物浦的的社区盾杯的比赛中，他在不到15分钟的时间里就遭受了前十字韧带的损伤，并让他缺席了几个月的比赛。这位23岁的球员要到明年2月才会回到英超赛场。

拜仁前主席赫内斯在9月份表示，一旦球员康复，他们就会回来找他：“我们对他很感兴趣。我们和他谈过，但在他严重受伤之后，我们无法继续讨论。”

“我们必须等待，看看他的恢复情况如何。明年1月、2月，(招聘人员和董事会)将坐下来，考虑会发生什么。”

虽然萨利哈米季奇没有讨论在赛季结束后再次引进前沙尔克球星的可能性，但是他说，由于他的身体状况，他们在这个月不会对他展开追求。

“不，这在冬天不是问题，”他周四告诉记者。“我们现在需要球员的帮助。”

萨内于2016年从沙尔克转会曼城，他已经为俱乐部在各项赛事中出场134次，攻入39球，获得了两个英超联赛冠军，两个联赛杯冠军和一个足总杯冠军。他与英超卫冕冠军的合同将于2021年到期。

拜仁已经确认签下了沙尔克球星亚历克斯·努贝尔，他将在赛季结束后从盖尔森基兴自由转会到慕尼黑。

这名23岁的球员已经同意了一份长达5年的合同，但是萨利哈米季奇说他还不能保证在他到达安联球场后取代诺伊尔的位置。

“我们在以前没有(保证出场)，将来也不会这样做，”他说。“努贝尔知道诺伊尔是第一门将。他雄心勃勃，但他会屈服，并期待与曼纽尔一起工作。”

“这对拜仁来说是一个很好的形势。努贝尔很自信，他有良好的心态和良好的性格。我可以保证他会成功的。”