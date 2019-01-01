伤病情况好转 国足大将期待亚洲杯首战告捷

对于即将到来的亚洲杯小组赛，中国男足两大将张鹭与刘洋接受了媒体采访，二人对球队目前的状况以及对球队首战的期待进行了解答。

2019年亚洲杯即将在阿联酋打响，被分到C组的中国队目前正在阿布扎比进行着紧张的备战。在这一关键时刻，本届国足的两员大将——门将张鹭和后卫刘洋接受了媒体的采访，回答了诸如伤病等外界关注的问题。

针对张璐

——目前你的伤病恢复情况如何？

目前伤势恢复不错，比预想的要快，守门员的动作基本都能做了，但是一些需要突然爆发的动作还没达到100%，还需要再恢复一两天的时间，到时候应该就可以全力训练了。

门将位置上确实有一些突然状况，先是曾诚受伤，然后是我，前几天大雷的腰也有点伤，希望这样的情况别再发生了。

——如何看待门将位置上的激烈竞争？

其实对我来说，没有必要多谈竞争，还是感谢里皮教练对于我始终没有放弃。因为从第一天受伤起，队医就给出了一个恢复的天数，感谢主教练和队医对我的不放弃。

——本届亚洲杯中国队的目标？

我们所有的备战都是为了用优异的成绩回报我们的球迷，无论外界怎么看待，我们所有人的梦想都是为中国队而战！

针对刘洋

——球队对首战有哪些期待？为此做了哪些准备？

“我们即将开始亚洲杯之旅，球队会在首战争取一个好的结果。我们都知道首战的重要性，比赛十分关键，我们也会全力以赴。”

“球队进行了射门和一些进攻套路的训练，同时我们也研究了对手的比赛录像。里皮主教练强调了经验、积极性和求胜欲望，这三点能做好就有好的表现。”

——会不会在小组赛的首场比赛中出场？

“我正在适应国家队比赛的节奏，现在我也从不大适应到现在逐渐适应，如果首战能出场，希望自己有好的发挥吧。”