伤病影响 德布劳内承认目前状态远未达到最佳

比利时国脚在2017-18赛季享受了一个精彩的赛季，但这个赛季以来他的身体状况和出场频率都受到了影响。

凯文·德布劳内承认他在曼城目前的表现还没有达到最佳状态，但他相信更多的上场时间会帮助他找回之前的激情。

这位比利时国脚在2017-18赛季的表现令人震惊，在伊蒂哈德球场上度过了一个在多个方面破纪录的赛季。

在2017-18赛季的英超联赛中，他攻入8球，助攻16次；而之前的一个赛季的数据则是6粒进球18次助攻。

但在这个赛季，德布劳内只取得了一粒进球，他的伤病严重影响了比赛。

在2018 -19赛季初期，他的右腿韧带的伤病使他缺席了3个月，而在11月份，他的左膝也出现了类似的问题。

因此，他只在英超联赛中首发出场过两次，而在最近一次对阵哈德斯菲尔德的比赛后，他告诉记者他的状态正在好转。

“你需要多打几场比赛才能有能力应对一系列密集的赛程，因为我不习惯每三天打一场比赛，但我正在为之努力。”

“我对自己的表现很满意。这和去年的记录不一样，但你可以期待，因为世界杯结束后我就一直在场外休养。”

“从心理上来说，两次复出并不容易，但我很高兴能再次回到了赛场。”

德布劳内同时承认想要为球队做出应有的贡献，而唯一的办法就是在赛场上多待几分钟。

考虑到这一点，他渴望在未来几周尽可能多地首发出场。

曼城的下一场比赛将是在联赛杯半决赛第二回合继续对阵伯顿，他们目前以9:0的比分领先。

“我想打好每一场比赛。”德布劳内说。

“我们知道度过伯顿这一关不是问题，但是每场比赛你都需要尊重对手球队。他们所做的对他们球队来说是不可思议的。最后，周三的比赛由主教练决定将会派谁上场。”

“我们想要在各项赛事上走得尽可能的远，到目前为止我们做得很好，所以我们将努力保持下去。”