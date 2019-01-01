伤病危机蔓延 瓜迪奥拉为曼城防守选择担忧

由于伤病和防守状态不佳，曼城主教练很担心，但不太可能在一月份签下新援。

曼城主帅瓜迪奥拉表示，他对英超冠军缺乏防守选择感到担忧，因为伤病危机仍在继续。

由于中后卫的伤病和状态不佳，西班牙人在前两场比赛中启用了罗德里和费尔南迪尼奥作为中卫。

罗德里在周中对阵亚特兰大的欧冠比赛中受伤，预计将缺阵到12月，尽管约翰·斯通斯替换了他，但这位英格兰国脚自2月以来就没有连续参加过比赛。拉波尔特要到2020年才会回来。

尽管瓜迪奥拉承认他担心自己的选择太少，但他并不认为曼城会在一月份出现在转会市场上。

“当我在考虑国际比赛日之后，11月、12月、1月、2月——是的，我有点担心，因为在一些位置上我们没有足够的球员。”瓜迪奥拉在新闻发布会上说：“一月的转会窗口我们不会去，我想我们不会去买。俱乐部没有给我介绍他们认为可以帮助我们的球员，所以，如果没有这些，引援就不会发生。我们需要的不是六个月，而是很长一段时间，重要的球员不会被卖掉。我想整个赛季我们都会留在这里，因为我们现在有这么多球员。”

在法国国脚最近几周的复出后，瓜迪奥拉可以指望门迪有更多出场。

津琴科此前一直在门迪的左后卫位置上踢球，但他也受伤了，本周在西班牙接受了手术。

门迪自从从摩纳哥转会到英格兰后一直饱受伤病的折磨，但是他的教练对他能否在比赛中保持稳定持谨慎乐观的态度。

“他在对阵水晶宫的比赛中打了90分钟，在对阵亚特兰大的比赛中打了70-75分钟，他没有受伤。”瓜迪奥拉继续说道：“我想如果他能经常上场的话，这将陆续有来。有了比赛，他可以达到最好的水平。他并没有达到我们认为他可以达到的水平，但这在两个赛季之后是正常的。他需要时间。希望他能康复。如果他身体健康，他可以每天训练，这是会发生的。”