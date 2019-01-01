伤病不断 波切蒂诺确认西索科可能缺席欧冠

法国人将错过对阵布莱顿的比赛，可能还会错过热刺重返欧洲赛场的比赛，而哈里·温克斯的回归也是个疑问。

据波切蒂诺透露，西索科可能会错过冠军联赛半决赛对阵阿贾克斯的第一回合比赛。他还表示，西索科可能会缺席“未来两周”的比赛。

热刺0-1负于曼城三天前，西索科在欧冠四分之一决赛第二回合对阵瓜迪奥拉的球队的比赛中腹股沟受伤。波切蒂诺表示，他对法国人能否迅速康复并不乐观。

主场对阵布莱顿以及西汉姆联的比赛将给热刺一个机会，让他们在客场挑战阿贾克斯之前继续争夺联赛第三的位置。

温克斯一直在与西索科类似的问题作斗争，但是在周三的比赛中，他打了81分钟，然后缺席了周六在伊蒂哈德球场的比赛。

波切蒂诺说：“西索科可能在接下来的两周内都无法恢复健康。”

“我们希望他能早日康复，但我并不乐观。”

“我们不知道温克斯的情况，因为这是一个问题，今天很好，明天不太好，我们每一天都要进行评估。”

“我们希望他能在周二对阵布莱顿的比赛中上场，但我们不确定。”

周六在曼城的失利让热刺只比排名第四的阿森纳领先一分，而阿森纳在周日以2-3不敌水晶宫。

他说连续三场在托特纳姆热刺新球场的比赛将给热刺一个提升：“我们希望我们能继续前进，取得同样的结果。这将是美妙的，这将有助于我们在新球场与我们的球迷一起踢球，我们希望并期待重复以前的成绩。”

“我们考虑的不是阿贾克斯。我们正在考虑英超联赛。”

“现在我们把精力放在布赖顿。很明显，我们有两个目标——一个是在赛季末进入前四，另一个是击败阿贾克斯，但我们需要一步一步来。”