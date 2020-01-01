伤愈的拉波尔特回应瓜帅“最佳左侧中后卫”的评价

这名法国后卫在五个月后终于回归了，周二晚上曼城1-0击败谢菲尔德联队。

拉波尔特很感谢佩普·瓜迪奥拉给出他是世界上最好的左后卫的说法，他也承认在曼城的卫冕之路上，在看台上观看比赛是很艰难的。

这位法国后卫在周二晚上1-0战胜谢菲尔德联队的比赛中复出，此前他因膝伤错过了5个月的比赛。

拉波尔特对曼城的防守产生了立竿见影的效果，卫冕冠军保持了他们在2020年的首个零失球，并且限制了刀锋队只有一次射门。

虽然这名后卫感谢他的教练认为他是最好的中后卫，但他坚持说这不是他该说的。

拉波尔特说：“你不得不去问他这个问题，但我认为从这位教练那里听到这个评价很好，因为他即使不是世界上最好的教练，也是世界上最好的教练之一。”

“我很高兴听到这个，但我必须努力做到这一点。我必须继续留在那里(顶峰)。”

尽管战胜了谢菲尔德联队，曼城仍然落后利物浦13分，而且他们已经多打了两场比赛，瓜迪奥拉承认红军的领先优势太大了，他们已无法在本赛季追上。

拉波尔特相信他的球队必须提高他们的比赛水平，努力回到过去两个赛季时的冠军状态。

“我很高兴回到赛场上。回到球队对我来说非常重要，参与所有的事情，”他补充道。“我认为这是美好的一天，我们赢了比赛，我很高兴回来。”

“过去的两年非常艰难，但是今年其他球队有了进步，并且进行了一些转会。其他人进步了，他们也研究了我们。”

“一年比一年难，所以我们必须保持专注，努力工作，集中精力，更像过去两年那样，争取赢得每一场比赛。”

拉波尔特回到一线队的速度比预期的要快，他在布拉莫尔巷的最后10分钟因为疲劳而被换下场。

比赛刚开始的时候有一个令人担忧的时刻，他被莫·贝西奇粗鲁的铲断，随后这位曼城后卫在推特上发了一条关于这一犯规的推文，并配文：“我也想念你，英超联赛。”

曼城对他的恢复很谨慎，但是拉波特希望能够参加下周对阵曼联的卡拉巴杯半决赛第二回合的比赛。

“通常我会再晚一点回到球队，”这位25岁的球员补充道。“我和教练谈过，他告诉我他想让我上场。我很高兴能回来，再次成为球队的一员。”

“你必须问问教练(关于德比的事)，但我会在那里，我会和球队一起在那里。教练将决定一切。”