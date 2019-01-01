伤情反复 姆巴佩将缺席与昂热的法甲榜首之战

主教练托马斯·图赫尔淡化了问题的严重性，但这位法国国脚将不会参加法甲这周的榜首之战。

姆巴佩将不会出现在周六巴黎圣日耳曼在王子公园迎战昂热的比赛中。

这位法国国脚因为在8月对阵图卢兹的比赛中脚筋问题缺席了一个多月，但是上周他又回到了场上，为内马尔在对阵波尔多的比赛中助攻一球。

在周二欧冠1-0战胜加拉塔萨雷的比赛中，他再次坐上了替补席，以及在周六的联赛中，他也都不会出现在赛场上。

“他明天不可能和我们在一起，”主教练托马斯·图赫尔在周五的新闻发布会上证实。“但他并没有旧病复发。这是伤疤和神经之间的反应。我知道治疗这个伤疤需要一些时间。”

“他之前觉得很舒畅，但现在有了一点小小的反应。当他感觉到的时候，他就不舒服了。我相信经过几天的治疗，他将完全准备好，就像波尔多之前的情况一样。”

“他已经证明了他有能力在没有任何奇怪感觉的情况下做很多加速和冲刺。”

这位前多特蒙德主帅也承认他一直对卡瓦尼心存疑虑，卡瓦尼在姆巴佩之前就已经被安排归队了，但是自从在同图卢兹的比赛中受伤后，还没能上场。

“我不知道，我们得等到训练后再说，”图赫尔说。“他在周四进行了训练。他在波尔多之后进行了训练，但是他告诉我他并没有感觉百分之百健康。”

“科勒尔,德拉克斯勒都没有加入球队。”

“托马斯·穆尼耶昨天已经接受了治疗，今天将进行完整的训练，我们将会看到结果。他打了很多比赛，大腿肌肉有点痛。”

与此同时，巴黎圣日耳曼已经在本赛季的法甲联赛中输掉了两场比赛，到目前为止，他们并没有把任何事情看作是理所当然的。

“他们赢了很多比赛，进了很多球，”图赫尔说。“他们的反击能力很强。他们是非常危险的，不放弃任机会，有很高的信心。这是一场艰苦的比赛，我们必须全神贯注。

“情况会很严重，我们需要更有强度的比赛。”