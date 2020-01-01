伤情再现 拉波尔特将因腿筋伤势伤缺一个月

法国后卫在对阵皇家马德里的比赛中又一次不幸受伤，在三月底之前，他将继续留在场外。

瓜迪奥拉透露，拉波尔特由于腿筋受伤，将再缺席一个月。

这位法国后卫在冠军联赛16强第一回合的比赛中不幸受伤，不得不含泪离场。

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结果，他发现自己又回到了治疗台上，并且已经缺席了2019-20赛季中的一大部分。

在拉波尔特之前缺席的一段时间，曼城一直在努力保持稳定。

直到一月份他才再次露面，在再次受伤之前，他只参加了四次比赛。

瓜迪奥拉承认,拉波尔特可能缺席至三月底。这意味着他将无法参加联赛杯决赛，对阵谢菲尔德星期三的足总杯第五轮，与曼联的曼市德比，以及与皇马的次回合比赛和切尔西之旅。

曼城队的教练告诉记者：“拉波尔特的腿筋受伤了。通常这需要三周或一个月的时间康复。我们试图避免它，但它已经发生了。有时，它就是这样。”

“我认为这很难，你必须努力工作。生活是不容易的，在这个世界上，那些幸存下来的人是那些能够应对不好时刻的。就是这样。接受它，努力工作，尽快回来。”

在周日的温布利对阵阿斯顿维拉的比赛中，拉波尔特将被限制在观众席，而瓜迪奥拉期待着拿下另一项重要的奖杯。

他说“”“进入决赛是很困难的，所以再次来到这里是一个伟大的成就。希望我们能为球迷们赢下冠军。”

“现在我们关注决赛。这是一场与一支历史悠久的球队不同的比赛。我认为这将是一场精彩的比赛。”

瓜迪奥拉所在的城市队正在追逐着连续第三次联赛杯的胜利，他补充道，在对阵马德里的比赛中取得显著胜利后，再打一场重要比赛的好处是：“当然更好。”

“在马德里取得好成绩后去参加决赛会更好，但是我们不能在决赛中想着我们有多好。”

“马德里还没有结束，我一直认为在大俱乐部赢得比赛是非常困难的，但是两次击败他们更具挑战性。”

“大俱乐部可以输掉一场比赛，但输掉两场？它不太常发生。但这对我们很有帮助，所以足球是关于情感的，最好是和这种特性一起踢决赛。”