伤势不明 瓜帅担心罗德里可能伤缺一月之久

西班牙人在5-1战胜亚特兰大的欧冠比赛中拉伤了腿筋，现在看来他要在场边休息一段时间了。

瓜迪奥拉担心罗德里将缺席长达一个月之久，因为他在冠军联赛5:1战胜亚特兰大的比赛中拉伤了腿筋。

西班牙国脚罗德里在7月份从马德里竞技转会而来，成为这支英超联赛冠军球队的创纪录签约球员。周二，他在一周的时间里第二次被安排在中后卫位置，与费尔南蒂尼奥并肩作战。

在周六2:0战胜水晶宫的比赛中，他们帮助瓜迪奥拉的球队保持零失球，而曼城主帅再次选择了中场二人组作为中卫组合，约翰·斯通则坐在替补席上。

但是，在挑战亚特兰大队长戈麦斯的时候，罗德里立即向替补席示意他需要医疗帮助。

瓜迪奥拉在赛后证实，他的球员的抱怨是与腿伤有关，伤势还有待确定。

“明天(周三)我们就知道了，”瓜迪奥拉说。“如果没有受伤的话，罗德里很有希望在10天内复出。”

“如果伤了的话，可能需要三周或一个月。”

“这是腿筋，看起来像。当一个人跑步时把手放在腿筋上，那就是腿筋。”

斯通最近刚刚从他自己的大腿伤病中恢复过来，他在后防线的核心位置上提供了一个更传统的选择，而曼城的后防线还在等待着拉波尔特从膝伤手术中归来。

“这是罗德里的第一个赛季，他在新的联赛中表现出色，这对他来说是一个不同的赛季，他轻松拿下了比赛。”这位英格兰国脚告诉英国电信体育。

“感谢弗尔南迪尼奥，他一直在帮助他。我们一直在训练中扮演不同的角色，了解每个人的工作和场上的角色，所以当你有球的时候，你几乎可以闭着眼踢球。”

“能回到赛场对我来说是件好事，但看到罗德里有一点小伤，我很难过。我们拭目以待吧。”

开球前，曼城宣布他们正在等待左后卫津钦科膝伤的严重程度。

与此同时，边锋萨内正在继续从8月社区盾杯对阵利物浦的比赛中受伤的十字韧带中恢复过来。