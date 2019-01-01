伤兵营名单再添新员 克罗斯内收肌二级撕裂

随着德国中场球员加入了贝尔和阿森西奥疗伤之旅，索拉里球队的伤病问题继续恶化。

西甲豪门证实，托尼·克罗斯由于内收肌撕裂将缺席皇马接下来的一系列比赛。

这位德国中场在周日伯纳乌球场0:2输给皇家社会的比赛中，在比赛还剩10分钟时被替换下场，而这一赛果使得索拉里的球队在西甲联赛中排名第五。

俱乐部官方网站上的一份声明称：“皇家马德里医疗服务中心今天给我们的球员托尼·克罗斯进行了检查，他被诊断出左腿内收肌2级撕裂。他的康复情况将受到监控。

皇马没有明确表示克罗斯的回归日期，但他的二级撕裂伤可能意味着至少缺席比赛三到六周的时间。

事实上，白衣军团可以认为自己很幸运，因为如果是三级撕裂伤的话，球员将需要停赛三个多月的时间。

这意味着这名29岁的球员将会错过国王杯16强对阵莱加内斯两回合的比赛——周三的第一回合比赛，以及对阵皇家贝蒂斯和塞维利亚的联赛。

马德里将会以挑战西班牙人的客场之旅结束他们的1月赛程，而后将在2月伊始招待拉科鲁尼亚的阿拉维斯。

在2月9日的马德里德比之后，他们将前往欧冠赛场客场挑战16强的对手阿贾克斯。

克罗斯的缺席使索拉里的球队的伤情更加严重，目前已经缺少了贝尔（小腿），马里亚诺（坐骨神经痛），阿森西奥和洛伦特（都是腿筋拉伤）。