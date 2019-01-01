伤兵满营 萨里满意尤文客场拿到一分

意甲冠军球队本赛季第一次失分，因为他们被佛罗伦萨逼平。

毛里齐奥·萨里相信尤文图斯很幸运在与佛罗伦萨的意甲比赛中拿到一分，但是他对球队的表现很满意。

周六，尤文本赛季首次失分，在弗兰基球场0-0战平佛罗伦萨。

客队在半场结束前分别因腿筋和大腿受伤而失去了道格拉斯·科斯塔和皮亚尼奇，而本场比赛首发弗兰克·里贝里是主队最大的威胁。

尽管本赛季第一次在场边指挥比赛的萨里指出伤病和身体不适对尤文的表现有影响，但他承认他的球队没有达到要求。

“我们的表现并不好。”萨里告诉意大利天空电视台： “这是一个非常复杂的情况，佛罗伦萨踢得很好，我们所有的替补球员都受伤了，没有新鲜的血液可以补充。”

“有了这些变数，我们在个性方面做得很好，拿到了一分。我们失去了太多的控球权，这也可能是身体问题的结果。在尚在夏天的佛罗伦萨午后比赛对每个人来说都很艰难。我们在纯粹的技术层面上遇到了困难，我相信一支缺乏个性的球队会输掉比赛。这是一个积极且宝贵的品质，我们的球队即使在状态不太好的时候依然拿到一分。我们在美洲杯有5名球员，在治疗台上有8名球员，所以我们有一半球员的身体状况比另一半更好。这是一个很难处理的局面，我们需要一些时间来让他们都达到要求的水平，但好消息是，我们倾向于以强劲的势头结束比赛。”

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、伊瓜因和道格拉斯·科斯塔是尤文图斯的首发三叉戟，萨里认为他们三人需要做得更多来让自己进入比赛以及帮助防守。

“当球队防守更深的时候，我们需要前锋回来并提供更多的帮助。”这位前切尔西主帅补充道：“30分钟后很明显，这是极其困难的。”