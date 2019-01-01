传闻转会罗马 伊瓜因仍入选尤文季前赛大名单

据报道，罗马已经同意签下这名阿根廷人，但他依然被列入斑马军团夏季巡回赛的阵容。

尤文图斯已经把伊瓜因列入了他们的季前赛阵容，尽管有报道称罗马已经同意租借这名前锋。

伊瓜因在离开切尔西后回到了尤文，上赛季的下半赛季为切尔西打进了5粒英超进球。然后切尔西选择不延长这名球员的租借期，也不启动购买权。

这位31岁的球员在2018-19赛季的上半赛季被租借到米兰后，于今年1月以一份为期6个月的临时合同来到斯坦福桥。

这阿根廷人在这个夏天与永久转会联系在一起，因为他在尤文的机会似乎有限，而他们的前锋选择中有克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和保罗·迪巴拉。

然而，伊瓜因在新上任的尤文图斯主教练萨里的带领下茁壮成长，他们之前曾在那不勒斯共事过，而他现在可能有机会在季前赛中证明自己的实力。

斑马军团将在国际冠军杯中面对热刺、国米和马德里竞技，作为球队为2019-20赛季的热身。

意大利的报道称罗马已经和尤文图斯达成了租借伊瓜因的协议，但是这名前锋还没有接受这一变动。

据说罗马希望用伊瓜因来代替据报是国米的目标的哲科。

然而，伊瓜因的哥哥兼经纪人尼古拉上个月表示，伊瓜因本赛季将不会为另一家意甲俱乐部效力。

“伊瓜因在意大利只会为尤文图斯踢球，”尼古拉·伊瓜因在推特上说。“他的合同还有两年，我们会尊重他。”

尤文周五宣布的巡回赛阵容中包括了新签入的德利赫特、拉比奥和布冯，但是拉姆塞不在名单上，老后卫基耶利尼也不在名单上。

佩林转会本菲卡的计划在周四被推迟，医生发现佩林的肩膀受伤将使他在接下来的四个月里无法上场。