传闻永久转会埃弗顿 兰帕德希望祖玛留在蓝军

法国后卫上赛季被租借到古迪逊公园之后，新主帅希望他能在今年留在斯坦福桥。

尽管埃弗顿对这名后卫很感兴趣，弗兰克·兰帕德还是打算把库尔特·祖玛留在切尔西。

上赛季在古迪逊公园租借期间，祖玛在英超联赛中出场32次，据报道太妃糖俱乐部希望永久签下这名24岁的球员。

但就在周五横滨开始了对川崎前锋的友谊赛之后，兰帕德说他希望法国国脚能在这个赛季留在斯坦福桥。

兰帕德在新闻发布会上说：“就库尔特·祖玛而言，他是我们的一名非常好的后卫，非常好的球员，非常好的人，非常专业。”

“我要他在这里，就这么简单。我们的中卫很有竞争力，他在埃弗顿度过了一个很好的赛季。我能理解他们为什么要他。他是切尔西球员，我需要他。”

切尔西的转会禁令意味着他们不能签下新球员，但是克里斯蒂安·普利西奇在对阵川崎前锋的比赛中首次代表俱乐部出场。多亏了莱安德罗·达米奥的头球破门，川崎前锋1-0战胜了切尔西。

肯尼迪和梅森·芒特也出现在了与J联赛球队的比赛中，兰帕德在下个月转会窗口关闭前继续考察他的选择。

“就肯尼迪而言，一个大球队的转会禁令让我感到需要在季前赛中评估球员,确保我们能从训练中选出一个好的阵容。”兰帕德补充说。

“我认为梅森的表现真的很好，这是他去年为我踢球的延续，也是他自上周五以来训练的延续，因为他和我们在一起的时间并不长。”

“但是他的能量和他的实力……梅森是今年一线队的一员，是时候让他上场了。”

普利西奇在蓝军的处子秀也给兰帕德留下了深刻的印象，但这是他在三场比赛中第一次尝到失败的滋味。

“他已经在这里训练了几天了，所以我对他印象深刻。”兰帕德这样评价这位美国国脚。

“他控球很自如，我认为他应该在比赛快结束的时候获得一粒点球。”

“他想试着让人们接受他，他是那种球迷会喜欢的球员，所以我们必须给他一点时间来适应。但是他过去的训练方式，他融入球队的个性看起来很棒，所以我真的很高兴有他。”