传闻杨与国米有联系 索肖不愿球员在一月离开

这名经验丰富的后卫一直与转会意大利联系在一起，但是红魔主帅希望这个月能保持他的阵容完整。

索尔斯克亚对于让球员离开曼联感到不安，因为有传闻说国际米兰对阿什利·扬很感兴趣。

周二，在联赛杯半决赛的第一回合中，曼联在主场1-3输给了死敌曼城，客队在大部分比赛中都占据了优势。

贝尔纳多·席尔瓦和里亚德·马雷兹各为客队攻入一球，安德烈亚斯·佩雷拉的乌龙球让客队在中场休息时以3-0领先，而马库斯·拉什福德下半场的努力只不过是一种安慰。

这场失利凸显了曼联阵容中明显的缺陷，杰西·林加德、佩雷拉、菲尔·琼斯和维克托·林德洛夫因各自的表现而受到了批评。

比赛结束后不久，有传言说意甲领头羊国际米兰正在与杨进行深入的谈判，后者在过去的几个赛季里一直被用作边后卫的替补。

尽管这名34岁的球员在赛季结束时合同到期，但索尔斯科亚似乎不愿意让杨在这个月离开。

索尔斯克亚告诉记者:“今晚不是谈论球员离开的时候，因为我们需要阵容中的球员，我们还有几个月的赛季时间。”

“公平地说，你得问问杨。对我来说，重点是下一场比赛和今晚(曼城)。”

红魔已经被暗示会在一月的转会窗口中引进更多的球员，一些备受瞩目的球员与曼彻斯特联系在一起。

据够力足球报道，红魔对狼队二人组鲁本·内维斯和劳尔·希门尼斯有兴趣，同时对葡萄牙体育中场布鲁诺·费尔南德斯也有兴趣。

索尔斯克亚在谈到冬季转会市场上可能的引援时说道:“我已经得到了支持去做一些事情，但是如果这不是正确的事情，我们将不会做任何事情。”

曼联现在正期待周六下午在老特拉福德对阵诺维奇的比赛。

索尔斯克亚的球队必须赢下比赛才能跟上排名第四的切尔西，然后四天后足总杯第三轮与狼队的重赛将成为焦点。