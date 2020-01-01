传闻：曼联想要菲利克斯 尤文欲邀齐达内执教

若昂·菲利克斯是否会追随葡萄牙同胞克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的脚步，前往曼联效力？

即使在新型冠状病毒导致的各项足球赛事停摆期间，曼联仍然与许多球员有所传闻。

多特蒙德的桑乔，热刺球星凯恩和阿斯顿维拉中场格里利什都是红魔的绯闻目标。

继这些“老人”之后，马竞球星若昂·菲利克斯是最新上榜的球员。

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头条新闻-曼联的目标：若昂·菲利克斯

根据法国媒体Le10Sport的报道，曼联有意签下马竞球星若昂·菲利克斯。

在2019年夏天，菲利克斯以1.26亿欧元的天价从本菲卡转会来到了马竞，而在那之前，一度盛传他将加盟曼联。

不过根据最新的报道，在去年夏天无缘之后，红魔并没有放弃对菲利克斯的兴趣，他们希望这位20岁的葡萄牙攻击手能够追随球队传奇C罗的脚步，前往老特拉福德效力。

焦点

-齐达内会回到尤文吗？根据Le10Sport的报道，意甲豪门希望现任皇马主帅齐达内能够在今年夏天重回都灵城，取代萨里的斑马军团主帅一职。在2001年加盟皇马之前，法国教头曾在都灵城度过了5年职业生涯，并两度斩获意甲冠军。

-根据《罗马体育报》报道，切尔西、巴黎圣日耳曼、皇马和尤文都在密切关注AC米兰门将多纳鲁马。这位意大利国门与红黑军团的现有合同将于2021年夏天到期，目前双方的续约谈判陷入了停滞。

-根据意大利媒体足球市场的报道，国际米兰正在考虑延长布罗佐维奇的合同，以断绝英超领头羊利物浦对这位克罗地亚中场的觊觎之心。

-同样是来自这家意大利媒体的报道，曼联中场博格巴仍然是尤文图斯今夏的头号引援目标，但如果交易无法达成，斑马军就会转攻有着“白博格巴”之称的拉齐奥球星米林科维奇-萨维奇。

-阿森纳、AC米兰和莱斯特城正在追逐凯尔特人后卫克里斯托弗·阿耶尔，《米兰体育报》记者尼科洛·斯基拉表示。

-而根据记者阿尔弗雷多·佩杜拉的报道，萨里希望在尤文与切尔西球星若日尼奥重聚。萨里和若日尼奥都是在2018-19赛季从那不勒斯前往蓝军的，而现在，这位斑马军团教头有兴趣再次签下这位意大利国脚。

-根据《每日体育报》的报道，塞缪尔·乌姆蒂蒂不想离开巴塞罗那。这名法国后卫此前曾与曼联和阿森纳联系在一起。

-《马卡报》表示，大卫·阿拉巴不是皇马的头号目标，但白衣军团确实在密切关注着这位拜仁后卫。