传闻可能转会切尔西拜仁 维尔纳：先拿德甲冠军

人们还在讨论莱比锡前锋的转会，但是球员已经暗示他可以在目前的环境下再坚持18个月。

维尔纳一直与切尔西和拜仁慕尼黑联系在一起，但是这位莱比锡前锋近期不会寻求转会。

这位多产的23岁球员是欧洲足坛最受欢迎的天才之一。

他在莱比锡的卓越表现让他登上了欧洲大陆主要球队的招募雷达。

重金转会已经讨论了一段时间了，维尔纳被认为已经超出了他现在的成长环境。

不过，没有在1月的窗口期间强制启动转会的计划。

有消息透露，英超豪门切尔西已经接受了一个事实，那就是他们必须要有耐心去追逐一名可怕的前锋。

维尔纳现在透露，他计划让众多的追求者等待，有可能在2020-21年期间留在莱比锡。

当被问及夏季转会的可能性时，他说:“到目前为止，我还不想去其他地方。”

虽然维尔纳愿意等待时机，但他也承认自己是英超和西甲的球迷。

这意味着一旦大门打开，对德甲球队在几个转会窗口期间不停追逐的切尔西和皇家马德里可能处于领先地位。

维尔纳补充道：“你不得不说，英超联赛无疑是最有趣的联赛。”

“观看英超联赛并在那里踢球是一种天赋。”

“但很多德国人在西班牙也很成功，比如萨米·赫迪拉和梅苏特·厄齐尔。”

现在，在莱比锡获得德甲冠军仍然是维尔纳的终极目标。

本赛季，他在各项赛事中出场25次攻入23球，使朱利安·内格尔斯曼的球队稳居积分榜榜首。

然而，如果要获得历史性的冠军，还有很多工作要做，因为门兴格拉德巴赫只落后他们两分，卫冕冠军拜仁则落后四分。

莱比锡将在周六冬歇结束后重返国内赛场，在主场对阵柏林联合。