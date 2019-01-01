传说永流传 英格兰新门神沃克秀翻圣西罗

这位英格兰后卫在英超冠军战平亚特兰大的比赛中被迫戴上手套。

在绝对是一个具有标志性意义的时刻，曼城后卫凯尔·沃克在周三与亚特兰大的欧冠比赛中作为门将出场。

由于埃德森在半场休息时疑似受伤下场，他的替补克劳迪奥·布拉沃在圣西罗成为欧冠历史上第一个领到红牌的替补门将。

这导致瓜迪奥拉选择沃克作为他的第三门将，尽管这名右后卫看起来不愿意戴上手套，但他确实在布拉沃被罚下后的第一时间扑出了一个任意球。

虽然沃克的动作稍显笨拙，但这名29岁的球员最终拿住了球，他做出了比埃德森和布拉沃更多的扑救。

沃克在剩下的比赛中没有任何扑救，曼城最终守住一分，这使得他们小组中处于领先地位。

尽管实际上中，沃克在两根门柱之间几乎没有什么作为，但毫无疑问，他的门将形象将会在球迷的传说中流传下去，球迷们甚至会听到看台上有人高喊“英格兰一号”。

在赛后的讲话中，沃克似乎承认他对守门有些犹豫，并暗示他对曼城门将每周必须做的事情有了新的认识。

沃克在赛后接受英国BT体育频道采访时说：“我有时会开玩笑地告诉训练中的守门员，让他们接球，但我今晚发现，有时必须要碰两次球才能接住。”

“不说笑，我们来这里是为了一分或一场胜利。我们知道这将是困难的，因为他们踢的是一对一的比赛，他们是一支优秀的球队，他们进入欧冠是有原因的。所以以平局结束比赛是一个很好的积分。”

同为后卫的本杰明·门迪在赛后对沃克表示了敬意，也许是因为他自己没有被强迫戴上手套而松了一口气。

门迪说：“谢谢凯尔，因为承担起守门员的责任并扑出任意球并不容易。这是一场我们会记住的比赛。”

瓜迪奥拉的球队目前在欧冠C组以五分的优势领先，并将在周日面对利物浦。