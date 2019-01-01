传记作家：索拉里已感受到穆里尼奥的气息

曾为穆里尼奥写过个人传记的曼努埃尔·佩雷拉近日在采访中透露，未来几个月中皇马将会和穆里尼奥一直联系在一起，现任主帅索拉里将不得不时刻面对这样的压力。

曼联在12月份官方宣布解雇葡萄牙人穆里尼奥，红魔目前仍在为进入前四而努力；皇家马德里在本赛季开始以来已经经历过换帅，然而他们的成绩依然没有起色，主帅索拉里仍面临被解雇的压力。

尽管穆里尼奥与皇家马德里更衣室里的许多人发生过冲突，媒体依然认为，只要弗洛伦蒂诺·佩雷斯掌控皇马，葡萄牙人就很有可能回归。

曾为穆里尼奥写过个人传记的曼努埃尔·佩雷拉（Manuel Pereira）近日接受够力足球专访时表示：“只要弗洛伦蒂诺是主席，穆里尼奥重返伯纳乌的选择就存在。他非常喜欢和欣赏穆里尼奥。”

“弗洛伦蒂诺认为穆里尼奥是一名理想的教练，如果不是穆里尼奥坚持的话，主席绝不会让他在2013年离开。穆里尼奥从未与皇马高层有过任何问题。他们不是世界上最好的朋友，但他们惺惺相惜。”

“我认为穆里尼奥返回皇马的大门一直是敞开的，这一点毋庸置疑。”

不过佩雷拉认为穆里尼奥并不会在赛季中途接手皇马，他会等到今年夏天。

佩雷拉补充说：“因为索拉里在12月带领皇马赢得了世俱杯，所以我认为穆里尼奥接手皇马的事情并不会立即发生。”

“但也许在夏天，谁知道呢。我相信在本赛季结束后皇家马德里会有很多事情发生。索拉里肯定会在未来几个月一直感受到穆里尼奥的气息。“