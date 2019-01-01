传言失实 穆里尼奥否认曾接触阿森纳帅位

穆里尼奥说，在他被任命为热刺主教练之前，他没有与枪手会面。

穆里尼奥强调，在成为热刺的新主教练之前，他并没有与阿森纳就埃梅里的接替问题进行过谈判。

穆里尼奥上周被托特纳姆热刺任命，取代了被解雇的波切蒂诺，但是周五的报道称如果阿森纳更快解雇埃梅里，他也会成为阿森纳的目标。

然而，任何关于穆里尼奥可能和足球主管劳尔·桑列伊讨论过阿森纳的工作的建议都被葡萄牙人驳回了。

当被问及他的经纪人是否与阿森纳见过面时，穆里尼奥说：“没有。不。当然我从不否认，因为我从不否认事情。但当我读到我与桑列伊先生会面的消息时，这不是真的。”

但穆里尼奥并不担心波切蒂诺去阿森纳，他坚称他将面对的是阿森纳而不是新教练。

“我从来没有和波切蒂诺对阵过。从来没有。”他说：“曼联对托特纳姆热刺，是的，托特纳姆热刺对切尔西，是的，但从来不是我对波切蒂诺。所以如果他去了阿森纳，如果他去了未知的俱乐部，我永远不会和他竞争。对付这些俱乐部的将是我。”

“是的，我很期待对阵阿森纳的比赛；是的，我想对阵阿森纳。我知道这对我们的球迷意味着什么。我知道这是一个很重要的决定，不仅仅因为阿森纳是一家和我们有着相同目标的大俱乐部，我也知道这其中的意义，我喜欢它。”

与此同时，穆里尼奥很高兴回到英超，自从2018年离开曼联后，他一直没有工作。

“你知道我有多喜欢英超，这是第一点。你回顾波尔图，这是我第一次有机会离开我的国家，我有很多选择。那是英格兰。”他说：“我曾在皇家马德里，可能是我们大多数人梦想的俱乐部。我离开皇马来到英超。现在，我留在了英超，我常说英超是我的天然栖息地。这么多年来，我非常喜欢它。”

“第二点是俱乐部。你知道俱乐部在向我展示什么。他们对未来和一切的愿景，他们在结构、组织、感情上都是一家大俱乐部，但有一个家庭的概念，与人一起工作。”

“我每天都能看到他们。每个人都在我身边。列维先生就在我隔壁，他的办公室就在我隔壁。我每天都需要他，他就在那里。他需要我，我在这里。然后首席球探就在隔壁。我每天都和他见面。如果我想说，他在那里。如果他想和我说话，我就在这里。学院的主帅就在隔壁。一切都很亲近，这是承诺。”

“我们早上很早就到这里，下午很晚才离开。我非常喜欢这种同理心和我们工作的方式。同样，非常非常重要的是，我喜欢这些球员。非常重要。”