传曼联报价5000万欧元 里昂重申：登贝莱不卖

这名23岁的前锋被认为是受伤的拉什福德的潜在替代者，但是法甲球队并不希望失去他。

里昂主席奥拉斯重申了他希望登贝莱留在俱乐部的愿望，此前有传闻说曼联将为这名球员报价。

这位23岁的球员被认为是索尔斯克亚5000万欧元(4300万英镑/ 5600万美元)的潜在目标，因为曼联的前锋拉什福德将长期受伤缺阵。

拉什福德将至少缺席6周的比赛，有些人甚至认为这只是一个保守的数字，只剩下安东尼·马夏尔和18岁的梅森·格林伍德成为曼联最可靠的射手。

据报道，切尔西和托特纳姆已经向里昂提出了报价，但是里昂拒绝了他们的报价，法甲球队已经表明了他们的立场。

“我们的球员经常成为目标。”奥拉斯告诉记者。

“我们希望登贝莱和图萨(与柏林赫塔有联系)留下。”

“后者已经收到了大量报价。如果他走了，我们得先找人代替他。”

“但我认为他们会留下来。现在不是削弱我们球队的时候。”

登贝莱本赛季在里昂的状态非常好，打进15球，并在所有赛事中助攻5球。

他在法甲的11个进球和巴黎圣日耳曼球星内马尔不相上下，只有姆巴佩和摩纳哥的本耶德在法甲的进球上领先他。

自2018年夏天从凯尔特人加盟以来，登贝莱总共在一个赛季半的时间里打进了35粒进球。

这样的进球能力在老特拉福德并不多见。拉什福德本赛季的19个进球使他远远超过了马夏尔的11个和格林伍德的9个——这是本赛季曼联仅有的另外两名进球超过3个的球员。

但是，里昂自己也在为自己的状态而挣扎，主教练加西亚看到他最好的球员被卖掉的话，将会很失望。

里昂在20场比赛后排名第七，落后可能进入欧冠资格的球队7分。

他们22岁的中场球员图萨已经和克林斯曼在柏林赫塔的转会联系在一起。

尽管赫塔只比德甲降级区高出2分，并且在周末主场0-4惨败给拜仁慕尼黑，但是他们在接下来的几个赛季里将会在欧洲足球上投入更多。