传孔蒂已得到全额赔偿 蓝军对此不予置评

孔蒂已经离开切尔西近一年，背后的法律纠纷似乎也差不多要完结了。

切尔西拒绝对他们的前主教练安东尼奥·孔蒂已经得到了全额900万英镑(1100万美元)的赔偿的传言发表评论，自从去年夏天被解雇以来，孔蒂一直在争取得到这笔赔偿。

孔蒂一直在寻求全额支付他最后一年的薪水，但是切尔西拒绝了他的要求，理由是他在担任俱乐部一线队主教练的最后一年违反了合同。

49岁的他已经离开斯坦福桥将近12个月了。

2018年夏天，他被解除了在斯坦福桥的职务，他的同胞毛里齐奥·萨里前往西伦敦。最近几周，萨里看到自己的未来受到了质疑。

孔蒂在足总杯夺冠后离开了切尔西，此前他还获得了英超冠军，但他被认为是多余的。

《泰晤士报》声称孔蒂已经赢得了他为之奋斗的全部工资，够力足球证实了3月份曾有一个3人组成的英超特别法庭试图解决这个问题。

该法庭在很久以前就已经结束了，但谈判仍在进行，有可能会向高等法院提起法律诉讼，这意味着双方本可以在英国法律体系完全透明的情况下解决问题。

孔蒂决定只要他的前一份合同还未到期，他就不去寻找其他的工作，因为这意味着他无法争取到作为切尔西主教练的全部900万英镑。

他最近公开承认他将在下个赛季重新开始找工作，并且被认为很有可能加盟国际米兰，国米希望与斯帕莱蒂分道扬镳。

双方之间的法律纠纷已经持续了将近一年。孔蒂在短信中告诉迭戈·科斯塔，他已不再被球队需要，这也是导致这位前锋于2018年1月以5700万英镑转会马德里竞技的部分原因。

孔蒂几个月来一直在伦敦和意大利之间往返。