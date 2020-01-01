传奇：阿利松受伤过多或因训练不当 利物浦门将储备很充足

这位利物浦传奇质疑克洛普的训练安排让阿利松受伤过多，并认可了红军在门将方面的人才储备。

利物浦传奇人物布鲁斯·格罗贝拉在看到巴西国脚阿利松意外受伤后，质疑了埃里森在利物浦的训练体制。

这位红魔的主力门将本赛季已经因为伤病缺席了6场比赛，臀部和肩膀的伤病迫使他不得不接受暂时离开7球场治疗。

这位南美头号门将在2019-20赛季也因伤错过了14场比赛，前期他遭遇了小腿受伤，随后臀部又出现了问题。

其他球队

格罗贝拉承认利物浦拥有经验丰富的西班牙门将阿德里安和前途无量的爱尔兰年轻小将凯莱赫作为阿利松的可靠替补是“幸运的”一件事。

然而，这位红魔传奇希望阿利松能避免在克洛普的队伍中出现更多的强制性停赛，还怀疑德国教头是否安排了过量的训练。

格罗贝拉告诉《利物浦回声报》:“当你回顾上个赛季，阿利松在赛季的第一场比赛中就遭遇了伤病，然后在阿德里安暂时替代的情况下战绩还算过得去。”

“随后阿利松回来了，他们以很大的优势赢得了联赛冠军，但突然之间，他又受伤了，人们几乎都在说，他是否安排了太多的训练？他在训练中做了什么?这也是我想问的问题。”

“如果他受伤了，我会问他在训练中做了什么?”

“他一直很不走运，伤病不断，但是当你需要阻挡任何球队的训练时，他都做到了。”

“利物浦足球俱乐部有这么多优秀的守门员，我们感到很幸运。”

“让我们依次看看，那里有一个波兰孩子，卡米尔·格拉巴拉，他和赫年龄相仿。他看起来状态不错，所以我们在球队中拥有着一些优秀的守门员。”

格罗贝拉相信凯莱赫在安菲尔德会有一个光明的未来，因为22岁的他已经证明了他有能力在需要的时候代替阿利松。

“他一定很沮丧，因为在周末对阵曼城的比赛之前，他U23岁的比赛中被7次攻破了十指关。”格罗贝拉补充道，而这位年轻球员本赛季在欧冠和英超联赛中都没有失球。

“至于阿德里安，阿利松受伤了，他又一次不得不站在门前，人们都在问‘阿德里安到底怎么了?但他上场后表现出色，我很高兴，因为我喜欢他踢球的方式。”

“他的脚法很好，他的脚步也很有活力。他对自己的扑救也很有信心，所以我们在门将方面还不错。

“这就是竞争的意义，我将超过你，无论需要做到什么。当我坐在替补席的时候，你就必须比我表现的更好。而这也是守门员应该做到的。”

“他百分之百的会不断学习，因为他和世界级的门将一起训练，你只会变得更好，在训练中看到阿利松的技巧，无疑会帮助他们很多。”

“和伟大的守门员一起工作只会让年轻门将成长。”