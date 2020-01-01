传奇老红魔：埃里克森能成为曼联难以置信的新援

红魔的传奇人物很乐意让杰克·格拉利什或者詹姆斯·麦迪逊作为替代者，但是他觉得丹麦人已经准备好了。

据前曼联球员萨米·麦克罗伊说，热刺中场克里斯蒂安·埃里克森有潜力成为曼联“令人难以置信”的新援。

随着这名27岁的球员即将成为自由球员，而且没有迹象表明续约将会达成一致，热刺希望在他们还有机会的情况下利用这一可出售的资产。

曼联一直与埃里克森联系在一起，他们可能会在一月份的转会窗口中做出决定。

索尔斯克亚被认为在老特拉福德需要更多的创造力，像格拉利什和麦迪逊这样的球员也被认为是红魔的目标，他们分别在阿斯顿维拉和莱斯特城给人留下了深刻的印象。

麦克罗伊会支持引进这两名英格兰未来之星，但他相信从另一个英超竞争对手那里挖来埃里克森会有更好的价值。

这位曼联传奇告诉Love Sport Radio：“我们需要一些经验。热刺的埃里克森绝对有能力成为令人难以置信的球员。这个赛季他看起来还没有达到一半的水平，但是他是曼联应该追求的中场球员。”

“我想要他、麦迪逊或者格拉利什——我们需要他，我们也需要一个成熟的前锋。奥莱（索尔斯克亚）已经声明，如果有人肯定能提高阵容实力，俱乐部将采取行动。但是，仅仅为了引援而引援是没有意义的。”

“但是你能得到谁呢？你能买谁来？博格巴受伤了，麦克托米奈也受伤了。说我们需要出去花钱是很好的，但是谁会在一月份转会呢？”

麦克罗伊担心在老特拉福德的不确定性也会对曼联不利，因为不能保证索尔斯克亚下赛季还会继续执教曼联，因为人们又一次质疑他的能力。

这名曾在红魔效力了11年的球员补充道：“奥莱的未来是个大问题。如果你看看曼联的其他教练——范加尔和穆里尼奥——他们都赢得了奖杯。奥莱没有。但他确实为俱乐部踢过球，他理解球迷。

“我不太确定我们会进入前四，我也不太确定他还会在那里。”

曼联目前在英超联赛中排名第五，落后排名第四的切尔西5分，他们将在周六主场对阵诺维奇。