传奇继续 博卡青年宣布德罗西加盟

这名前罗马中场将加盟阿根廷豪门，此前他离开了效力19年的意甲俱乐部。

阿根廷豪门宣布，前罗马中场德罗西已经与博卡青年签约。

德罗西以一份短期合同加盟了博卡青年，此前他在罗马效力了近20年，出场了600多次。

在经历了2018-19赛季之后，他在意甲的日子走到了尽头，这位中场球员发表了一篇感人至深的告别，在告别中，他感谢了现任和前任队友以及“每一位罗马球迷”为他在俱乐部度过的时光。

博卡在上周澄清了他们的意图，当时有传言说这名35岁的球员将加盟这家阿根廷球队，并声称这笔交易已经完成了“99%”，德罗西将飞往布宜诺斯艾利斯完成这笔交易。

德罗西周四在一片欢呼声中抵达阿根廷，博卡在他抵达阿根廷后在社交媒体上发布了消息，并在几小时后发布了一张略显神秘的照片，展示了他在俱乐部的样子，另一张照片上说他“在家”。

博卡青年队主席丹尼尔·安吉里奇上周在接受TyC Sports采访时说:“能听到一位世界冠军说他想在这里结束自己的职业生涯，我感到非常自豪。有这样的球员对阿根廷足球来说是件好事。”

博卡并不是唯一一家对这位意大利中场感兴趣的俱乐部。

帕尔马承认他对德罗西很感兴趣，但是负担不起他的工资费用，而美国职业足球大联盟的领头羊洛杉矶FC也被认为在夏天早些时候接近得到他。

但是博卡体育主管尼古拉斯·布尔迪索在5月份明确了他的意图，他公开表示，这家阿根廷俱乐部将“敞开大门”欢迎他“亲爱的朋友”加盟。