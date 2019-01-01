传奇球星执教鞭 弗兰执教乌拉圭豪门佩纳罗尔

这位40岁的主教练在他的老东家开始他的教练生涯。

前曼联前锋迭戈·弗兰被任命为乌拉圭豪门佩纳罗尔的主教练。

弗兰将取代迭戈·洛佩兹，这位40岁的前球员将在他的老东家开始他的成年队教练生涯。

前乌拉圭国脚弗兰曾为曼联、比利亚雷亚尔、马德里竞技和国际米兰效力过，今年8月退役。

2003年在老特拉福德获得英超冠军的弗兰，在佩纳罗尔开始了他的青年队生涯，之后在2015-16赛季回到俱乐部，帮助球队在那个赛季夺得联赛冠军。

弗兰说：“能在佩纳罗尔这样的传统俱乐部和高水平俱乐部中获得第一次执教经验，是我做梦也没想到的。当你踢球的时候，你会注意到你是否喜欢足球本身。这不仅仅是比赛。我享受它，我喜欢它，我分析它，我看到它。”

“对我来说，这是一个巨大的喜悦，我很荣幸被选为这个项目的负责人，这个俱乐部对我和我的家人都很重要。我感到非常荣幸和自豪。”

“每个国家如何为足球生活，如何为每天的比赛做准备，文化如何影响不同球队的战术。然后在场上是11人对11人，但你必须意识到，有些事情在日本、乌拉圭或西班牙是不一样的。”

“我从他们身上学到了很多。我从西班牙足球、意大利足球和巴西足球中学到了很多。对我来说，这是我周游世界并能够学习的一个优势。”

“因为我没有水晶球，西班牙人和日本人也没有水晶球，所以我要去体验它，并添加一些东西。我认为每件事都有重要性，这样才能做得更好。”