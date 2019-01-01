传奇新篇章 劳尔成为卡斯蒂亚主帅

在上个赛季执教了白衣军团的青年队之后，劳尔将在下个赛季执教皇马B队卡斯蒂亚。

西甲豪门皇家马德里证实，球队传奇人物劳尔将在下个赛季接管卡斯蒂亚队。

劳尔曾经执教过青年队Cadete B和Juvenil B，现在将在皇家马德里著名的足球学院担任最高职位。

皇马B队卡斯蒂亚目前在西乙1组比赛，在上赛季的升级附加赛中输给卡塔赫纳。

现任皇家马德里主教练齐达内也是在卡斯蒂亚开启他的成年队教练生涯，而索拉里也走上了类似的道路。

“劳尔·冈萨雷斯·布兰科将执教下赛季的卡斯蒂亚。”皇家马德里在周四发布的一份声明中透露：“劳尔作为本赛季的Cadete B和Juvenil B教练，他将在皇马开始一段新的职业生涯。作为马德里的传奇人物，劳尔在皇马一线队效力了16个赛季，赢得了3个欧冠，2个世俱杯，1个欧洲超级杯，4个西甲联赛和4个西班牙超级杯的冠军。”

作为一名皇马青训学院毕业生，劳尔在1994年至2010年期间是皇家马德里一线队的关键人物，在齐达内、罗纳尔多、大卫·贝克汉姆等昂贵的进口球星统治的时代，他成为了美凌格在本土的象征。

时至今日，他仍然是皇家马德里历史排名第二的射手，在官方比赛中有323个进球，这个纪录被克里斯蒂亚诺·罗纳尔多所打破。