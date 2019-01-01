美国队长执教鞭 多诺万担任美国联赛新军主帅

这位前美国球星将带领新俱乐部进入他们的首个赛季。

兰登·多诺万被宣布为圣地亚哥信徒队历史上第一位主教练，这名美国足球传奇人物开始了教练生涯。

这位37岁的球员帮助建立了这家俱乐部，并将于明年参加美国足球联赛（USL）。他将同时担任俱乐部的主教练和运营执行副总裁。

在辉煌的职业生涯中，他曾短暂地在德甲和英超踢球，但主要是在美国职业足球大联盟踢球。

“我真的很荣幸被任命为圣地亚哥信徒历史上第一位主教练。”多诺万说：“这是一个合适的地方，合适的时间，合适的人，适合我开始我的执教生涯。

“我非常感谢信徒和我们所有的球迷，他们相信我能帮助建立一个真正的圣地亚哥人俱乐部。我们将共同推出一款令所有圣地亚哥人都感到自豪的产品，它将为无数人带来欢笑。”

多诺万有望在明年拿到他的美国足球执教资格，信徒队的第一个赛季将于2020年3月开始。

俱乐部主席安德鲁·瓦西利亚迪斯认为，在加利福尼亚长大的多诺万是带领球队征战全国的最佳人选。

“在美国，没有人比兰登·多诺万更能代表男子足球了。”瓦西里亚迪斯说。

“兰登的天赋和对比赛的了解远远超过了他作为一名球员的技术；在那些年里，他是一名体育界的学生，并在行业内发展了关系，这对我们成立俱乐部和组建一支新球队至关重要。我们很荣幸他能带领我们的技术队伍，无论是场内还是场外。”

圣地亚哥信徒队于今年6月正式成立，并将在接下来的三个赛季在托里罗球场作赛。