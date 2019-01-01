传奇名宿的孙子：多伊尔是曼城下一个伟大希望

这名18岁的青训中场球员首次代表一线队出征并在联赛杯第五轮3比1战胜南安普顿。

汤米·多伊尔成为了最新一个在比赛中获得出场机会的青训球员。

在连续两个赛季赢得联赛杯之后，他们已经三年零三天没有在这项赛事中被击败。

这对很多年轻人来说也是很有价值的，因为他们经常在一线队训练，一线队充满了出色的球员。

出生于斯托克波特的后卫泰勒·哈伍德-贝利斯与前青训球员菲尔·福登和埃里克·加西亚一起在前一轮击败普雷斯顿的比赛中首发。

另一位曼城青训多伊尔在周二晚上伊蒂哈德球场3比1轻松战胜南安普顿的比赛中得到了机会。

联赛杯对他的家族来说是一项特殊的赛事，1970年，曼城在温布利战胜西布罗姆维奇夺冠时，他的祖父迈克·多伊尔和格林·帕尔多都有进球。

老多伊尔还带领球队赢得了1976年的联赛杯，这是曼城在2011年赢得足总杯前35年最后一个重要奖杯。

与此同时，帕尔多保持着俱乐部历史上最年轻的出场纪录，他在15岁零313天的时候首次亮相。他的孙子，18岁零12天，也不比他大多少。

他在俱乐部季前赛的中国之旅中给瓜迪奥拉留下了深刻的印象，后者提到了这名中场的潜力。

尽管费尔南迪尼奥被禁赛，罗德里因伤缺阵，但看到他在这位加泰罗尼亚教练看来至关重要的位置上首发仍然令人惊讶。

但多伊尔，无所畏惧。

当曼城在球场上快速转移球时，他都表现得很好。

比赛刚开始，他就被南安普顿的两名中场压得喘不过气来，但是利用一次聪明的克鲁伊夫转身和简单的解围让他的球队摆脱了进攻的困境。

在比赛的最后时刻，他准备在禁区内接到门将克劳迪奥·布拉沃的传球，曼城这是以典型的瓜迪奥拉的方式摆脱了困境。

这是一场令人印象深刻的表演，任何人都能在与可怜的圣徒比赛中留下深刻的印象。

哈森赫特尔的球队在上周五的比赛中被莱斯特城彻底击败，对他们来说，任何事情都比输9球更容易接受。

开场半小时，曼城的控球率接近85%，福登和贝尔纳多·席尔瓦在中场空当中游弋，把圣徒的阵型拉扯开。

另一名18岁的中后卫加西亚本赛季在青年队的比赛将会更加艰难。

瓜迪奥拉选择了更有经验的锋线球员里马赫雷兹、阿圭罗和热苏斯。热苏斯被安排在左路，而他也经常在巴西队出任左路。

这对南安普顿来说太难了。

20分钟的首球出现得很简单——多伊尔开出战术角球，席尔瓦传中助攻奥塔门迪头球破门。

阿奎罗又进了两球。中场休息前沃克助攻他攻入一球，中场休息过后他将马赫雷斯的折射补中。

对阵南安普顿的比赛太轻松了，他们失去了信心。他们至少在最后通过斯蒂芬斯得到了安慰，但是比赛已经结束很久了。

对他们来说，坏消息是周六他们将再次到伊蒂哈德球场作赛。