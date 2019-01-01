传奇再遇 伊涅斯塔：对阵巴萨是一种荣幸

这位世界杯冠军自从去年离开巴萨加盟神户胜利船后，第一次面对他的老东家，他很期待这次机会。

伊涅斯塔期待着神户胜利船和他的前东家巴塞罗那之间的一场特殊的比赛，他感到很荣幸能参与其中。

伊涅斯塔在诺坎普一线队效力16年后，于2018年离开巴萨，加盟J1联赛俱乐部。

这位前西班牙国脚将在周六的友谊赛中第一次对阵他的前东家，他的搭档是前巴萨前锋比利亚。

35岁的伊涅斯塔希望这场比赛不仅对他个人，对神户的球员和球迷来说都是一个重要的时刻。

“对我们来说，能和巴萨交手是一种荣幸。这将是一场非常特别的比赛。”他在新闻发布会上说：“就我个人而言，和一些前队友比赛将会很特别。我们将尽我们最大的努力去比赛，同时也为我们下一场[J1联赛]做准备，这是一场重要的比赛。我们希望所有的球迷都能从这场比赛中得到乐趣。希望这一天对我们所有的球迷、巴萨球迷以及所有的日本人来说都是一个特别的日子。”

虽然神户胜利船的J1联赛正在进行中，但这场比赛是巴萨的第二场季前赛友谊赛，在周二的比赛中，巴尔韦德的球队以1-2输给了切尔西。

巴尔韦德承认巴萨令人疲惫的旅行日程并没有帮助到他的球员的健康。

“很明显，如果你和其他球队比较的话，我们的季前赛并不标准。”巴尔韦德在新闻发布会上说：“我们只需要根据俱乐部的利益来适应所有这些旅行，因为俱乐部需要扩大他们的品牌。此外，俱乐部可以通过这种比赛获得一大笔钱，所以我们必须适应这种因素。就训练课程而言，我们的有点短，因为我们只进行了一周的训练。在这里(日本)，训练的强度有所不同。”