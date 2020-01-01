传与蓝军联系密切 弗利克坚称：阿拉巴不会出售

据报道这位后卫是斯坦福桥的头号目标，但是这个月达成协议的可能性很小。

拜仁慕尼黑主教练汉斯·弗利克否认了有关大卫·阿拉布和切尔西有联系的报道，坚称这名后卫不会去任何地方。

在一月转会禁令解除后，蓝军已经和一些球员联系在一起，但是拜仁后卫不会前往西伦敦。

据报道，切尔西主帅弗兰克·兰帕德对这位27岁的左后卫表现出了浓厚的兴趣，并开出了6000万英镑的报价。

这名奥地利人将会是斯坦福桥的一个受欢迎的新成员，他们在与莱斯特城的本·齐尔维尔联系之后，决定优先在这个窗口签下这名左后卫。

然而，拜仁主帅弗利克已经排除了在一月份转会的可能性。

弗利克在俱乐部多哈训练营的新闻发布会上说:“阿拉巴不会在冬季出售。”

“阿拉巴现在在中卫位置上做得很好。他能领导一个团队，他证明了这一点。”

“这是后防领袖必须达到的标准。”

如果他不决定与德国冠军签订一份新合同，那么他在今年夏天将再次成为转会传闻的焦点。

作为世界上最好的左后卫之一，阿拉巴与安联球场的合同还有18个月，如果拜仁想从他身上赚钱，阿拉巴很可能需要签署一份合同。

弗利克也谈到了关于中卫博阿滕转会阿森纳的传闻。

根据德国媒体的报道，这名长期效力的后卫已经和枪手联系在了一起，他们询问了转会费的价值，租借的可能性以及球员的工资。但是，弗利克再次表明了他将继续留在俱乐部的意图。

“杰罗姆是拜仁球员。”教练补充道。

“他在寒假期间训练得很好。我迫不及待地想看看接下来的几周会是什么样子。我不担心他会不会离开俱乐部。我现在还无法想象。”

拜仁目前在德甲联赛中排名第三，落后领头羊莱比锡4分。

1月19日，在德国冬歇期结束后，这支球队将在与柏林赫塔队的比赛中回到联赛。