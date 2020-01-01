优质偶像的承诺 马内进球后复制球迷指定庆祝动作

这位利物浦球星信守了自己与球迷的承诺，在进球后复制了其指定的庆祝动作。

萨迪奥·马内在利物浦7-0大胜水晶宫的比赛中向利物浦球迷李·斯旺致敬，他在进球后复制了这位疫情志愿者的动作。

红魔凭借后卫安迪·罗伯逊的出色表现，在英超联赛中暂时拉开了与其他冠军争夺者之间的差距。

马内在塞尔赫斯特公园球场的表现同样非常关键，他在比赛的第35分钟打进了球队的第二粒进球。在比赛还剩半个多小时的时候，他被替换下场，显然他对主教练克洛普换下他的决定很不高兴，但是当他离开球场的时候，他兑现了对李·斯旺的承诺。

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在上个月与食物银行志愿者李·斯旺的视频通话中，马内问这位利物浦球迷是否有一个值得他效仿的庆祝活动。

马内在电话中表示:“你知道我的，我喜欢模仿别人的庆祝动作。如果你有什么想看的庆祝动作，现在就做给我看吧。”

然后李·斯旺向马内展示了一种庆祝动作，他亲吻了自己的手指，然后指向天空。

马内安排李·斯旺前往安菲尔德进行了参观，斯旺是一名疫情期间的志愿者，他为城里的一个社区中心工作。

在比赛中，马内成功打入一球，之后他进行了庆祝。

“我很自豪能成为亲爱的利物浦俱乐部的一员，并能在这个充满挑战的时期成为改变世界的一份子，”马内在俱乐部官方网站上表示。“我很荣幸能帮助和认可李、蒂莫(社区中心负责人)和弗洛里所做的工作。

“带李参观处于关闭的安菲尔德是一大亮点。他是个很有个性的人，我很高兴能帮助他实现在安菲尔德进球的梦想。”

当马内周六离开塞尔赫斯特公园球场时，这位塞内加尔国脚亲吻了手指，并指向天空。

马内和利物浦将在这个节日期间继续努力。

他们目前位列联赛积分榜榜首，接下来将迎战西布朗和纽卡斯尔联。