优良传统 曼联任命伍德和福琼担任U23梯队教练

就在索尔斯克亚继续调整教练组的同时，一名前足总杯冠军成员回到了老特拉福德。

昆顿·福琼已经回到曼联，在球队U23岁青年队教练组中担任部分工作。

为曼联出场126次的南非中场福琼最近刚刚拿到了欧足联的A级证书，他将担任前曼联青年队球员尼尔·伍德的助理教练，后者已被任命为23岁以下青年队的主教练。

此次重组还使青训学院总负责人尼基·巴特更多地参与了球队的整体计划。

但巴特在俱乐部官网上解释说:“我、尼尔和昆顿与曼联有着长期的联系，为我们的角色带来了丰富的经验，而我们将把这些经验传递给年轻球员。”

“对青训学院来说，这是一个激动人心的时刻，担任一线队主教练的索尔斯克亚真正相信本土人才的发展。上个赛季，三名青训球员首次代表一线队出场，这让人感到骄傲。作为一个团队，我们现在将会在这一成功的基础上继续努力。”

为国家队出场过46次的福琼说:“我很高兴能以这个新角色回到俱乐部。作为一名前球员，我清楚地知道为曼联踢球意味着什么。”

“我和奥莱的关系很好，我在卡迪夫做U21助理教练的时候也和他共事过，我期待着和他再次共事，和尼基和尼尔一起共事。”

“我们将共同努力，以实现培养出能够在曼联一线队踢球的球员的最终目标。”

伍德将负责23岁以下的年轻球员，在此之前，老教练斯布拉尼亚在任职不到两年之后，于赛季末在双方一致同意后离开了球队。

伍德说：“能被任命为23岁以下青年队的主教练，我感到非常荣幸。在过去的几个赛季里，我学到了很多关于这个年龄组的东西。自从我1999年加入青训学院以来，这个俱乐部一直是我生活的重要组成部分，我很高兴能在这个角色上继续保持这种关系。”

“青训学院在为曼联培养球员方面有着出色的记录，能够有机会在延续这一传统方面发挥作用是非常令人兴奋的。”