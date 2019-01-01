众豪门主帅缺席VAR推介会 欧足联主席发飙

欧足联在本周为欧冠球队主帅们进行了VAR视频裁判系统推介会，但是仅有5家俱乐部的主帅出席了会议，欧足联主席切费林表示，他们再也没有理由对裁判和VAR技术进行抱怨。

欧足联在罗马当地时间周四举行会议，主席切费林成功卫冕，他在接下来四年里将继续带领欧足联。

参加欧足联大会的还有国际足联主席因凡蒂诺，切费林在会议上表示，欧足联将继续奉行尊重但不妥协的原则推广VAR技术。

切费林说：“为了更好的推广VAR技术，我们专门在本周一的法兰克福为所有欧冠球队的主教练们组织了一次会议，然而仅有5位主教练来到了会议现场。”

这5位主教练包括尤文图斯主帅阿莱格里尼、里昂主帅热内西奥、巴黎圣日耳曼主帅图赫尔、罗马主帅迪弗朗西斯科和波尔图主帅孔塞桑，同时切费林认为利物浦在周一与西汉姆有比赛，因此红军主帅克洛普有理由不参加。

其它豪门俱乐部，包括曼城、曼联和热刺等，仅是派出了助理教练或者工作人员出席了会议，甚至有一家俱乐部派出的是俱乐部市场部门的工作人员。

切费林补充说：“在我看来，这些俱乐部的行为不仅仅是对罗伯托-罗赛蒂（欧足联裁判委员会主管）和他的裁判队伍的不尊重，这次宣讲演示会议对主教练们也有很大的影响，如果他们不断抱怨裁判，他们至少应该来看看专家们对于VAR技术是如何解释的。”

“所以，现在他们没有任何理由继续抱怨了，尤其是那些没有到场的主教练们。”