众说纷纭 托比：现在我只关心热刺
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热刺在1月份就启动了阿尔德韦雷尔德为期一年的合同，将他的合同期限延长到2020年6月，但同时也启动了2500万英镑的合同买断条款。
阿尔德韦雷尔德将在本周六热刺对利物浦的欧冠比赛中出场，但他的未来将成为今夏的热门话题。
“我唯一关注的是热刺，”阿尔德韦雷尔德说：“正因为如此，我想我也有一个很好的赛季。我的合同还有一年，所以在我的脑海中，我下个赛季将为热刺效力。”
谈到马德里的欧冠决赛，他补充道：“这将是一场重大的比赛。我们将竭尽全力赢得比赛。我们的欧冠之路并不平坦。在小组赛中，有巴萨和国米，然后是多特蒙德、英格兰第一的曼城、荷兰第一的阿贾克斯，这是一条非常艰难的道路。但球队的心态表明，我们可以实现任何我们想要的目标。”
与此同时，托特纳姆热刺主教练毛里西奥·波切蒂诺敦促他的球员们在与利物浦的比赛之前，要记得小时候踢足球的感觉。
“我们都说，当我们还是小男孩的时候，我们就和朋友们一起出去玩，说我们要参加欧冠。”拉梅拉说：“现在我们要玩真的了。有多少人有这样的机会?我曾经认为我是很多球员之一……齐达内，罗纳尔迪尼奥，然后是梅西。”
拉梅拉此前因臀部受伤，已经离开赛场一年多了，他补充说：“能进入决赛对我来说就像一份礼物，感谢所发生的一切。”