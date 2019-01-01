众说纷纭 托比：现在我只关心热刺

托比·阿尔德韦雷尔德希望在这个夏天继续留在热刺，尽管外界猜测这位后卫在他的合同进入最后一年的时候会和曼联联系在一起。

热刺在1月份就启动了阿尔德韦雷尔德为期一年的合同，将他的合同期限延长到2020年6月，但同时也启动了2500万英镑的合同买断条款。

阿尔德韦雷尔德将在本周六热刺对利物浦的欧冠比赛中出场，但他的未来将成为今夏的热门话题。

“我唯一关注的是热刺，”阿尔德韦雷尔德说：“正因为如此，我想我也有一个很好的赛季。我的合同还有一年，所以在我的脑海中，我下个赛季将为热刺效力。”

谈到马德里的欧冠决赛，他补充道：“这将是一场重大的比赛。我们将竭尽全力赢得比赛。我们的欧冠之路并不平坦。在小组赛中，有巴萨和国米，然后是多特蒙德、英格兰第一的曼城、荷兰第一的阿贾克斯，这是一条非常艰难的道路。但球队的心态表明，我们可以实现任何我们想要的目标。”

与此同时，托特纳姆热刺主教练毛里西奥·波切蒂诺敦促他的球员们在与利物浦的比赛之前，要记得小时候踢足球的感觉。

“我们都说，当我们还是小男孩的时候，我们就和朋友们一起出去玩，说我们要参加欧冠。”拉梅拉说：“现在我们要玩真的了。有多少人有这样的机会?我曾经认为我是很多球员之一……齐达内，罗纳尔迪尼奥，然后是梅西。”

拉梅拉此前因臀部受伤，已经离开赛场一年多了，他补充说：“能进入决赛对我来说就像一份礼物，感谢所发生的一切。”