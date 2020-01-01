众矢之的 皮克福德：每个人都在黑英格兰球员

这位门将回击了他在英超联赛中又一次犯错后所受到的批评。

埃弗顿门将乔丹·皮克福德说，他因为受到批评而感到“受伤”，因为他是一名英格兰球员而感到被憎恨。

这位门将因为在周六的英超联赛中的失误再次登上头条。太妃糖最终以3-1击败水晶宫，但皮克福德赛后承认了自己的失望，称这个错误“令人作呕”。

自从25岁的皮克福德在上一届世界杯上给英格兰队留下深刻印象以来，他就因为一些引人注目的失误而受到批评。

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针对天空体育评论员加里·内维尔的言论，这名门将说，感觉就像球迷和媒体讨厌三狮军团的球员一样。

他说：“我认为媒体和所有人，包括那些赌球的人——看看加里·内维尔——他们只是想冲着英格兰球员。”

“每个人都棒。这是成为英格兰球员的一部分。你必须接受它，你必须学习。”

“你只需要把它放在脑后，因为唯一能解决问题的人就是你自己，不管是在球场上还是在训练中。每个英格兰球员都会被黑。有些人比其他人得到更多的赞扬。看看当乔·哈特是一号门将的时候。他每周都被黑。”

“很容易看到。因为某些原因，每个人都讨厌你。我只是继续做。我知道我能做什么，我知道我擅长什么。是的，这很伤我的心。”

“我知道我对英格兰有好处。这很有趣，因为当你在英格兰时，每个人都对你赞不绝口，但当你回到俱乐部时，每个人都想黑你。我不让它影响我。但它确实让你讨厌。”

在周末的比赛中，皮克福德让克里斯蒂安·本特克的一记软弱无力的射门从他身边滑过，但在下半场后半段，他做出了一次令人印象深刻的扑救，阻止了水晶宫再次扳平比分。他相信他会从失望中走出来，回到状态。

他补充道：“我认为这只是展示了我的精神特质。人们可能一周又一周地怀疑我。但我知道我能做什么，我知道我能做什么。我会继续努力。我已经达到了一定的水平，我不想停下来。”