众星告别比达尔 梅西：很高兴能和你成为队友

对即将加盟国米的比达尔，梅西、苏亚里斯和乌姆蒂蒂等人都表达了对他的不舍。

周日，梅西等球星在Instagram上向即将离开巴萨的队友比达尔表达了自己的不舍，这位中场球员当时正准备前往米兰城，正式加盟国际米兰。

比达尔将在今天正式成为蓝黑军团的一员，目前他已经抵达了意大利，以接受俱乐部安排的例行体检。

这名33岁的球员之前曾效力过意甲豪门尤文图斯，而在巴萨效力两年之后，他准备以100万欧元的价格重新回到亚平宁。

其他球队

比达尔和路易斯·苏亚雷斯是巴萨队长梅西的好朋友，据报道，这两人都已经被新任主教练罗纳德·科曼下达了逐客令。

前拜仁球员比达尔已经确定了自己的离开，而苏亚雷斯的情况仍然不清楚，此前与他传闻甚密的尤文图斯公开承认由于护照问题，完成这笔交易将会很困难。

而梅西此前也曾与离队有所联系，不过最终因为不愿意与俱乐部对簿公堂而作罢，当时他曾与曼城有所传闻，也有消息称比达尔即将加盟的国际米兰愿意成为他的下一站。

周日，梅西在Instagram上表示:“最开始我们是以对手的身份互相认识，你对我来说一直都是一个奇迹，但后来很幸运遇到你并成为了队友，你让我更加惊喜。”

“过去这两年我们一起分享了很多时光，你的表现一直吸引着所有的关注，更衣室会想念你的。”

“比达尔，我祝愿你在新俱乐部的新阶段一切顺利，我们一定会再次相遇。”

比达尔则评论道：“谢谢你，外星人！我为能和历史上最伟大的球员一起踢球而感到骄傲，非常感谢你们的友谊。我会想念你的，现在让我们说再见。”

和梅西一样，苏亚雷斯也在Instagram上给比达尔发了告别信息，自比达尔2018年加入巴萨后，两人就一直在一起踢球。

他写道：“想到要做你的对手，就让我感到难以忍受，因为你是一位非常伟大的球员，在我心中，能拥有一名像你这样的优秀的伙伴和朋友是一种荣幸，祝你一切顺利。”

比达尔也是在下方评论道：“非常感谢你，我的兄弟。对我来说，你也是一个历史级的球员与射手。”

除了这两位和比达尔同样来自南美洲的密友，另一位可能会在今夏离开的球员乌姆蒂蒂也表达了自己对比达尔的不舍之情。

“兄弟我祝你一切顺利，你是一个很棒的人，我们一定会想念你的，祝你好运。不过让我们看看你的穿衣品味能否提升。”

比达尔是2018-19赛季在诺坎普夺冠阵容的一员，在代表加泰罗尼亚豪门出场的66场联赛中，他总共为巴萨打入了11球。