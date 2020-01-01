休赛期正是时候 兰帕德承认切尔西想念普利西奇

这名边锋有望在冬歇期后回归到蓝军的一系列重要的比赛中。

弗兰克·兰帕德承认切尔西最近几周已经在想念克里斯蒂安·普利西奇，并且仍然不确定这位美国球星何时能从大腿伤病中恢复。

普利西奇在以替补身份开始本赛季后，已经成为了切尔西的关键人物，但自从元旦1-1战平布莱顿后，他就一直在养伤。

他没有参加周六切尔西2-2平莱斯特的比赛，兰帕德希望即将到来的冬季假期能够帮助他尽快回到赛场。

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“很难说（他什么时候回来）。”兰帕德在王权球场告诉记者：“我们这周试着让他出场，让他进步一点，但是我们不得不放弃。所以，这次休假可能来得正是时候，因为它给了我们几周的时间。”

“在我们恢复训练之前，我不会知道答案。是的，（我们想念他）因为他是一名优秀的球员，在圣诞节前他的状态非常好。但其他人也必须站出来。当然，我们很高兴他能回来。”

在普里西奇缺席的情况下，里斯·詹姆斯可以说是切尔西最有创造力的球员，这位年轻的右后卫因为他的传中能力而受到赞扬。

“是的，他很好。”兰帕德补充道：“这并不新鲜，这是他最近的表现。他受了点轻伤，错过了对阿森纳和赫尔城的比赛。但他是我们的武器。他可以用他的传中球进攻，但是我们需要更多的防守。”

“他的防守也很稳固。当你想到他的年龄时，你会为里斯感到兴奋。显然他还有很多事情可以做，但我对他目前的状态很满意。”

“他的比赛中有很多方面他都可以改进，虽然我不打算改进他的传中，我不这么想，因为这是天生的。但是我们可以谈论他的位置，他与前面边锋和中场球员的配合，以及他的防守属性，因为它们是最重要的。”

“确保他总是在正确的地方。他对此非常开放，这是他应该做的。像所有在切尔西的年轻球员一样，他们是海绵，他们想要学习。他们想要倾听。所以你喜欢指导他们，因为他们想要变得更好。”