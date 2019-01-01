休理流言蜚语 卡里克：索帅毫不关心外界猜测

红魔的教练组没有让外界的噪音分散他们的注意力。

曼联助理卡里克强调主教练索尔斯克亚不会让外界对他未来的言论影响到他和俱乐部。

在红魔本赛季状态不佳的情况下，有传言称索尔斯克亚将会被曼联解雇。

然而，据卡里克说，索尔斯克亚“完全没有注意到”这种猜测，他宣称这种说法是比赛的一部分。

“事情就是这样。这不是你想都不会想的事情，这是真实的。”卡里克说：“在曼联这样的位置上，作为教练或球员，你不能被外界的言论所左右。我们是专业的，专注的，相信我们所做的。这根本不是问题。幕后有很多工作要做，而不仅仅是把一线队放在一起。”

“在我们还在赢得联赛冠军的时候，我已经知道了这一切。我还记得2007-08赛季的开始，因为我们没有取得足够的进球，或者我们踢得不够好，所以我们的表现很糟糕。然后我们赢得了欧冠冠军。所以你变得完全无视它，这是事实。”

“有些东西说过或写过，对我们没有影响。这是比赛的本质。在这里生活的美妙之处在于审视和期待。如果你有幸在这里待了一段时间，你会习惯的。一些年轻的小伙子和新来的小伙子，他们也会习惯的。”

年轻的红魔在欧罗巴联赛周中以1-2输给阿斯塔纳，但他们的淘汰赛席位已经锁定。

索尔斯克亚将在周日主场迎战阿斯顿维拉，而穆里尼奥将在周三率领热刺重返老特拉福德。