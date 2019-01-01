休理会讽刺与质问 贝尔低调应对艰难时期

在经历了一个不安定的夏天后，威尔士边锋在新赛季开始后逐渐找回位置。

加雷斯·贝尔希望与俱乐部就自己的未来达成一个友好的协议。

在被主教练齐达内下达逐客令后，30岁的他在转会窗口一度接近离开皇家马德里。但本赛季开始后，贝尔已经首发出战了全部三场西甲比赛。

贝尔的合同还有三年，他在接受天空体育采访时表示：“上赛季末很艰难，这是不可否认的，不仅对我，对球队也是如此。我不会说我踢得很开心，但是我仍然在踢球。当我踢球的时候，我是职业的，我总是尽我所能，无论是为俱乐部还是为国家。说实话，我肯定还会有更多的动荡。我想这是你必须和皇马谈谈的事情，这是我和他们之间的事，我们必须得出某种结论。”

贝尔以两个进球和一个助攻开始了新赛季，包括在周日2-2战平比利亚雷亚尔的比赛中梅开二度。

这名边锋预计将在周五对阵阿塞拜疆的欧洲杯预选赛中首发出场，他否认这是他职业生涯中最困难的时期。

“回到季前赛，我只是低着头，我知道有很多谈论，人们说好的，坏的，或任何他们想要的，”他说：“这不是我职业生涯中最糟糕的时刻。我曾在哈利·雷德克纳普手下一年踢不上球。这并不理想，但我知道如何应对，关键是要保持低调。你的付出是有回报的，我这个赛季开局不错，季前赛也做得很好，即使在比赛数量上不是这样。足球的情况会很快发生变化，这只是时间问题。”