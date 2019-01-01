休斯敦总冠军？哈登成为大联盟球队股东

这位休斯顿火箭队球星以的少数股东身份，入主这座城市的职业足球队。

詹姆斯·哈登曾是NBA的MVP，但他现在也和美国职业足球大联盟有联系。

这位休斯敦火箭队的球星已经买下了美国职业足球大联盟的休斯敦迪纳摩和美国女子足球联赛的休斯敦冲刺队，成为这两家俱乐部的少数股权拥有者。

哈登加入了由加布里埃尔·布雷纳领导的所有权集团，加入明星运动员奥斯卡·德拉·霍亚的行列。

哈登在一份声明中说:“我很高兴有机会加入休斯敦迪纳摩和休斯敦冲刺俱乐部，我很自豪能成为这家有着悠久历史和美好未来的俱乐部的一员。休斯敦现在是我的家，我把这看作是在我的城市投资的同时扩大我的商业利益的一种方式。总的来说，足球，尤其是美国职业足球大联盟，在我的一生中在这个国家蓬勃发展。几年来，我一直是这项运动的球迷，我知道休斯敦有庞大的球迷基础，所以当这个机会出现时，我很容易就做出了决定。”

哈登于2012年从俄克拉荷马雷霆队加盟火箭队，自从来到德克萨斯后，他已经成为NBA的明星球员之一。

“我们很高兴欢迎詹姆斯加入我们的俱乐部。他是休斯敦社区的偶像，他不仅是一名优秀的篮球运动员，而且对商业有着极其聪明和悟性。詹姆斯将为我们的球队带来一个非常独特的视角，我期待着听到他对俱乐部未来的想法和意见。”

这位29岁的运动员有从篮球领域拓展出去的历史，他的投资组合包括运动饮料BodyArmor和Art of Sport (A.O.S.)，这是一个专为运动员打造的身体和皮肤护理品牌。

德拉·霍亚说:“詹姆斯已经在他的运动项目中名列前茅，所以想在球场之外接受新的挑战是很自然的事。他知道成为最好球员的动力和决心，我很高兴他能把这种态度带到我们的俱乐部。”