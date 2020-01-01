休假不忘球队 克里奇利透露米尔纳在场边的角色

尽管在场边无法上场，这位红军老将很快表示了他对球队的支持。

尼尔·克里奇利透露了詹姆斯·米尔纳在周二晚上足总杯第四轮重赛中扮演的令人惊讶的角色。

当红军的一线队阵容在冬季得到了休息的时候，米尔纳选择了留在梅尔伍德，他周二在看台上观看了比赛。

但是这位利物浦老将所做的远远不止是观看比赛，克里奇利对米尔纳愿意在幕后提供帮助表示赞赏。

其他球队

克里奇利透露：“詹姆斯·米尔纳昨天和我们一起训练，问我们他是否可以一起参加。”

“他非常尊重地问，他问他是否可以进入更衣室。当然可以！他在比赛中取得了如此多的成绩。”

“他给了球员们一些建议，他在更衣室里直言不讳。我对他感激不尽。他现在还不能上场，但他肯定在我身后跳上跳下，渴望回来。”

克洛普和大多数利物浦的一线队球星预计将在3月的比赛中复出，但克里奇利很快强调俱乐部的年轻球员渴望更多的机会。

“从第一声哨响开始，孩子们在比赛中表现出的成熟就很了不起。他们让我在场边冷静下来。我们是今晚当之无愧的赢家。”克里奇利说。

“我们不希望这成为他们职业生涯的决定性时刻。我们希望这是一种刺激他们胃口的味道。他们想要更多。它给了他们每天工作的信念和信心，而人们直到这样的夜晚才会看到。”

“今天下午，主教练与我取得了联系，并对我说了几句至理名言。我还没有看我的手机，但他在不断打过来，我们给了他一场对阵切尔西的比赛。”

“这就是我们传达给孩子们的信息，今晚踢得好，他们有机会，而客场对阵切尔西将是一场美好的比赛。”

“我们踢得像一支利物浦，我为他们感到骄傲。他们向前迈进了一步。我对我们在比赛中表现出来的身体对抗非常满意。我们把事情做得非常好。这比对阵阿斯顿维拉的比赛好多了。”

“尤尔根给了你清晰和信念。用利物浦的方式踢球！这就是我们，这就是我们所做的，我们所代表的，我们所信仰的，你们最好做好准备。从第一分钟开始，我想我们就做到了。”