伍德沃德透露红魔目标：必须赢得英超联赛冠军

这位红魔的执行副主席意识到有必要兑现人们的期望，并相信球队正在朝着长期成功的目标迈进。

曼联执行副主席伍德沃德承认，曼联“必须赢得英超冠军”。尽管最近处境艰难，但俱乐部执行副主席相信，他们能够实现人们的期望。

自从在弗格森爵士的带领下获得了第13座英超冠军后，老特拉福德的球迷们经历了一次次耻辱的赛季。

从莫耶斯到穆里尼奥，期间还有范加尔，这些经验丰富的教练们都带来了希望和奖杯，但一致性和稳定性仍然不足。

索尔斯克亚在他的职业生涯中尝到了成功的滋味，现在他的任务是扭转命运。

他被认为是在朝着长期的目标努力，没有速成的解决办法。伍德沃德承认，俱乐部的每个人都必须在球场内外都有所作为。

伍德沃德说“我们必须赢得英超联赛冠军。”

“我认为英超联赛是焦点，是最大的考验，是基准。你可以在欧冠中掷骰子，你需要运气才能赢，但是我们必须赢得英超联赛。”

“我们需要在商业上做得更好，在球场上做得更好，我们也需要比以往更持续地投入我们所得到的东西，但我们在招募方面有更坚实的基础。”

“我理解这种审视;这是工作的一部分。我们必须尽我们所能去赢回英超联赛冠军。只有这样我们才能成功，第二名不是成功——我们必须赢得英超联赛冠军。”

“尽管目前俱乐部存在一些传言，但我觉得我们在正确的轨道上回到那个点(赢得联赛冠军)，但我们必须要有耐心。”

伍德沃德相信曼联正在建立正确的基础——包括索尔斯克亚。

他补充了俱乐部的愿景:“赢球;使用带有‘x因素’球员踢进攻性足球;给年轻人一个机会。此外，我们希望球员能够尊重他们的队友、俱乐部和历史。”

“他们必须明白他们来到曼联是在创造传奇，没有人比俱乐部更重要，应该具备一种谦卑和一种傲慢。”

“索尔斯克亚恢复了很多纪律。无论我们的主教练是谁，他都必须接受这一理念，而索尔斯克亚就是一个活生生的例子，我们可以从文化复兴的角度来审视他。”

“无论如何，(永久任命索尔斯克亚)都不是（完成前四名的）关键。我想要有一个长远的眼光——索尔斯克亚被聘用是一个长远的计划，他会成功的。”

曼联必须解决的另一个难题是转会业务，由于近年来的一些转会交易遭到批评，俱乐部也在努力开拓更大的市场。

伍德沃德说：“转会业务不是一切，但它几乎是。”

他说：“你必须在那个方面做得对，我们过去在这方面做得不够。我想试着解释一下我们是如何进步的。”

“我们改变了转会业务结构，让它看起来与几年前完全不同。我们投入了大量资金。我们相信，我们有一个行之有效的自律过程。”

“夏季发生的事情在一定程度上证明了这一点，但我们需要一段时间来判断。”