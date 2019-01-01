伍德沃德任命技术主管的计划到底是什么？

红魔仍然需要引进负责转会的主管，但是考虑到最近的问题，这是他们不愿意匆忙采取的一步。

啊，淡季期间的疯狂啊！当许多曼联球迷还没有为转会活动的缺乏而烦恼的时候，他们已经因为没有任命一名技术总监而陷入了困境。

这就是安静的夏天，没有足球比赛来娱乐人们。

到目前为止，21岁的青少年球员丹尼尔·詹姆斯和万-比萨卡已经在今年夏天加盟了曼联，随着球队经历了一个过山车般的2018-19赛季后，在状态和体能上苦苦挣扎，索尔斯克亚希望在这个转会市场上给球队打上自己的印记，而球迷们一直热切希望球队能有更大的发展势头。

索尔斯克亚自己也曾说过，最理想的情况是在7月1日之前完成所有的转会工作，届时他的大部分球员都将进行季前训练，而由于没有进行季前训练，目前俱乐部转会委员会的不足之处成为了人们关注的焦点。

詹姆斯和万-比萨卡的加盟已经花了半个夏天的时间完成，这让很多人想知道为什么老特拉福德的转会活动无法做到更迅速，而欧洲大陆的其他俱乐部却能够同时追逐多个目标。

但是这种一次一个的政策是曼联近几年夏天的一种趋势，2015年7月中间隔几天就签下的三名球员达米安、施魏因施泰格和施耐德林就是最近的一个类似的例子。顺便说一句，这也是他们最后一次正式介绍新球员的加盟。

从那时起，曼联就一直在追逐一名球员，然后又转向另一名球员，集团发展主管马特·贾奇在大多数谈判中负责处理细节。俱乐部对，执行副主席埃德·伍德沃德与索尔斯克亚和费兰他们一起为下赛季打造球队到目前所取得的成绩非常满意。

那么，寻找技术总监的过程中发生了什么？嗯，换人计划还在继续，曼联一直都渴望花点时间，为俱乐部的未来做出正确的决定，而不是匆忙的预约。

随着索尔斯克亚成为弗格森爵士退休六年来的第四任主教练，曼联已经发生了几次大转变。球队应该怎么踢？俱乐部的足球哲学是什么?从莫耶斯到范加尔，从范加尔到穆里尼奥，从穆里尼奥到索尔斯克亚，似乎每一次管理层的变动都需要对球队进行一次彻底的重组，或者至少是对球员和教练队伍的调整。

因此，曼联需要在整个运作过程中有更宏大的方向，而在足球部门内部确定一个新的指挥链是前进的关键。加强对伍德沃德的指导是必要的，特别是考虑到他的非足球背景，这也是范加尔最近嘲笑的关键内容。

“在拜仁，负责人都是足球运动员。我一直很欣赏这一点。”荷兰人说。

另一方面，在曼联，埃德•伍德沃德被任命为首席执行官——但他对足球一窍不通，之前曾是一名投资银行家。当一个俱乐部仅仅从商业驱动的角度来运营的话，这肯定不是一件好事。”

也许曼联在实施这些计划上已经晚了六年。这次重组确实让人觉得他们应该在弗格森离开后马上就开始计划，但是到目前为止他们还没有这样做过，所以他们也不能急于追赶。花时间调整结构，而不是简单地仓促决定引进一名转会主管，显然是前进的道路。到目前为止，还没有真正的迹象表明，当一切尘埃落定时，究竟有多少人会加入曼联的决策体系。

一个或多个职位的制定需要着眼于长期发展，而现在迅速增加这些职位也不会比2018年1月仓促抢在曼城之前签下周薪高达39万英镑的亚历克西斯•桑切斯(Alexis Sanchez)的决定更有成效。

费迪南德、弗莱彻、马塞尔·布特和约翰·穆托等人的名字一直与技术总监的位置联系在一起，但前两人作为前俱乐部球员较后两人不太靠谱的声誉来说可能会提供不同的品质。

在最终确定符合统一模式的组合之前，还有无数的决定要做。他们会像在意大利那样，雇佣一个人来担任足球方面的最高管理吗？范德萨作为公众人物，奥维马斯作为真正的决策者，阿贾克斯这样的结构又怎么样？

无论最终的愿景是什么，在不远的将来，招聘活动显然需要有所行动，正如索尔斯克亚上任以来给人留下的深刻印象那样。

“如今对足球的要求意味着你必须分开不同的责任，”他在4月份告诉记者。“100多年前，俱乐部的经理也曾是俱乐部的秘书，但现在情况变了。”

“我现在对大多数事情都有自己的看法，当然也会给出自己的建议，但决定权不在我。例如，主教练不能像弗格森爵士刚开始时那样去做那么多事情。”

“我、埃德和乔尔(格雷泽)，我们正在考虑如何让俱乐部尽可能平稳地运转。”

但是考虑到俱乐部在后穆里尼奥时代已经有所退步，各方都一致认为“曼联方式”必须培养和尊重，不应该匆忙的进行幕后团队的建设——在未来几年中决定如何运作曼联。

与此同时，转会市场一切如常，尽管有些人认为这很辛苦。增加技术主管真的不是一件仓促的事。