伊瓜因：C罗在尤文更成熟 很高兴我们又在一起

这位阿根廷前锋注意到他的前皇马队友近年来发生了很大的变化。

冈萨罗·伊瓜因相信尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多自从他们在皇家马德里共事以来已经成熟了。

尤文前锋伊瓜因在2013年转会那不勒斯之前，曾在西甲豪门皇家马德里与C·罗纳尔多并肩获得三个冠军。

“我们在皇马的时候就已经一起踢球了。”伊瓜因告诉福克斯体育：“许多年过去了，我由找到了另一个球员，一个更成熟的有了家庭的人。我以前就喜欢和他一起踢球，我很高兴我们又在一起了。”

这位31岁的球员在河床队声名鹊起，在2007年被皇马吸引到伯纳乌之前，他共打入15粒进球。

“我今明两年都将留在尤文图斯。”伊瓜因补充道：“我从来不会关上任何的门。（在河床）有一个出色的教练和我的几个队友，我对他们有很深的感情。在我看来，河床的人们总是那么惊人。但是，嘿，现在我正试着从现在开始思考，享受我在意大利足球的时光。”

伊瓜因本赛季在意甲联赛中出场5次，打入1球，目前卫冕冠军在联赛中排名第二，仅次于国际米兰。

赛季初，萨里强调他看到伊瓜因在他的计划中发挥了作用，尽管这名前锋的未来并不明朗。

“我正在和俱乐部安排给我的球员们一起工作。”萨里在7月说：“现在，冈萨罗可以上场，我认为他是球队百分之百的一员。”