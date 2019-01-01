伊瓜因首秀沉寂 评论员：阿扎尔会是好搭档

伊瓜因在切尔西3比0淘汰谢周三的足总杯中上演加盟蓝军的首秀，他在比赛中表现平平，外界对他在斯坦福桥的未来仍然持观望态度。

蓝军名宿古利特在萨里引进伊瓜因之前曾表示，阿根廷人在斯坦福桥要么保持高效率的进球，要么成为又一个失败的射手，这里没有中间地带。

北京时间1月28日，今天凌晨结束的足总杯第四轮的一场比赛中，伊瓜因在斯坦福桥代表切尔西首发出场迎战谢周三，这是他加盟蓝军后的首秀。但是阿根廷人在比赛中并没有太出彩的表现。

古利特曾表示，他对这笔引援持怀疑态度。尽管伊瓜因过去曾有出色的进球记录，但曾经加盟蓝军的托雷斯在来到斯坦福桥之前也有更出色的表现，因此他认为伊瓜因会在切尔西踢得很挣扎。

《太阳报》评论员却认为，如果阿扎尔搭档伊瓜因的话，阿根廷人会在中锋位置有更出色的表现。

此前萨里坚持使用阿扎尔踢伪9号，因为他并不相信莫拉塔担任中锋的能力，在引进伊瓜因后，阿扎尔可以再次回到自己熟悉的边路，另一条边路则是威廉或者佩德罗，他们都可以为伊瓜因在前场创造空间，为对手禁区制造威胁。

该报道同时指出，伊瓜因在切尔西3比0淘汰谢周三的比赛开始阶段创造了一些机会，但射门时被防守球员挡出。不过在威廉边路传中创造出的一次绝佳机会中，伊瓜因得到近在咫尺的射门良机，但是他错过了。

伊瓜因在比赛尾声阶段被替换下场，斯坦福桥的蓝军球迷报以热烈的掌声，他们对阿根廷人有着很高的期望。