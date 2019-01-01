伊瓜因飞抵伦敦接受体检 租借协议稍后官宣

蓝军正试图及时完成这笔交易，让这名阿根廷国脚能够在对阵托特纳姆热刺的比赛中出场。

伊瓜因已经抵达伦敦，希望完成租借到切尔西的相关手续。

蓝军希望在周三晚12点的最后期限前完成这笔交易，因为这将使他能够在周四对阵托特纳姆的联赛杯半决赛的第二回合中出场。

经过一个多星期的努力，蓝军和尤文图斯已经达成了一项协议，萨里的球队将接管AC米兰与球员之间的租借协议。

这意味着伊瓜因与切尔西之间为期6个月的租借协议，并包含了3250万英镑（4200万美元）的买断条款。

够力足球了解到，他现在已经来到伦敦进一步完成转会手续，这将包括根据进球和出场次数向尤文支付相应的租借费。

萨里一直认为伊瓜因是他的头号前锋目标，但是切尔西在去年夏天没有完成交易，阿根廷人转而选择了米兰，同时也因为尤文引进了C罗作为球队主力前锋。

然而，伊瓜因在米兰变得越来越沮丧，因此推动了转会到斯坦福桥，想和萨里重聚并重现神奇。

事实上，这位前皇马球员在那不勒斯效力萨里麾下时期在单赛季35场比赛中攻入36球，打破了意甲单赛季进球最多的纪录。

在米兰加紧引进热那亚前锋皮亚特克作为31岁的伊瓜因的直接替代者后，伊瓜因的转会得到了批准。

这位23岁的球员正曼多尼亚诊所接受体检，预计周三晚些时候俱乐部会公布这笔价值3500万欧元(3100万英镑 / 4000万美元的)的交易。

莫拉塔转会马竞的相关手续也已完成，只待球员完成体检。因为两家俱乐部达成先租后买的协议，西班牙人将为马竞效力6个月，而俱乐部也拥有非强制性价值4370万英镑（5700万美元）的买断协议选项。

马竞还将支付额外的440万英镑（570万）的租借费用及佣金，他们目前正寻求出售尼古拉·卡利尼奇为西班牙前锋腾出空间。

与此同时，摩纳哥已经同意以租借的形式接受巴舒亚伊，但是切尔西在等待伊瓜因转会的结果的同时推迟了这笔交易。

蓝军希望能收到一份针对比例是前锋价值在4000万英镑（5200万美元）左右的报价。但是埃弗顿是目前唯一表现出了强烈的兴趣的俱乐部，但他们1800万英镑（2300万美元）的报价和切尔西的要求相距甚远。