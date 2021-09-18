伊瓜因：迈阿密国际希望签下梅西 他最终可能来美国踢球

这位六届金球奖得主的前国家队队友承认，他的阿根廷同胞可能会步自己的后尘

迈阿密国际的阿根廷球星伊瓜因表示，梅西最终可能会加盟自己现在效力的球队。他承认，贝克汉姆雄心勃勃的美国职业足球大联盟球队希望签下这位六次金球奖得主。

人们一直在猜测这位历史上最伟大的球员是否会前往美国踢球。今年夏天，他离开巴塞罗那前往巴黎圣日耳曼，暗示美国之旅可能会吸引他。

伊瓜因是梅西的前国家队队友，他不愿透露这笔交易是否会达成，但他承认，贝克汉姆和他的队友们希望签下一位现代超级巨星。

伊瓜因在接受ESPN采访时表示：“我不想惹上麻烦，我不知道梅西在迈阿密的情况。”

“他与巴黎圣日耳曼签了两年的合同……俱乐部想要这么做，我们拭目以待。”

梅西承诺至少在巴黎圣日耳曼效力到2023年夏天，短期内他几乎不可能跨越大西洋去美国踢球。

不过，如果在某个阶段发生了变动，那么他将有机会与伊瓜因团聚。

然而，这位33岁的前皇家马德里和尤文图斯前锋热切地指出，他只会在迈阿密呆到2022年美国职业足球大联盟赛季结束。

伊瓜因还谈到了自己的未来计划：“在迈阿密国际，我还有一年的合同，然后我会休假，远离足球和一切。”

虽然与梅西重聚的可能性已经被排除，但伊瓜因仍有机会重返阿根廷国家队。

他为国家队出场75次，但在2019年3月退出了国家队比赛，自2018年世界杯后再没有代表阿根廷国家队出场过。

在看了梅西在今年夏天的美洲杯上令人难忘的胜利后，伊瓜因被问到他是否会重返国家队。

他说道：“我看不到回归的可能性，我的头脑完全脱离了国家队。”

“我正处在人生的另一个阶段，今天我的首要任务是家庭。无论如何，我都不会放弃看到女儿微笑的机会。”